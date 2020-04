Jugendschutz: TikTok führt Mindestalter für Direktnachrichten ein

Anzeige

Mit einer neuen Maßnahme will die Video-App TikTok vor allem seine jüngeren Nutzer schützen. Das Mindestalter für die Nutzung von Direktnachrichten wird auf 16 Jahre angehoben. Ab dem 30. April können nur noch ältere Nutzer auf das Nachrichtenarchiv zurückgreifen, neue Messages verschicken und empfangen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die betroffenen Nutzer sollen ab dem 16. April mit einer App-Benachrichtigung über die Änderung informiert werden. Die Daten aus den bisherigen Unterhaltungen können noch bis zum 30. April exportiert werden.„Die Sicherheit unserer Community hat für uns oberste Priorität. Deshalb arbeiten wir stetig an neuen Sicherheitseinstellungen, bauen unsere weltweiten und lokalen Teams aus und legen Wert darauf, dass unsere Richtlinien transparent sind“, teilte der Sicherheitschef des Unternehmens, Cormac Keenan, mit.

Schon neue Kontrollfunktion für Eltern

Das Versenden von Direktnachrichten ist nur möglich, wenn Nutzer untereinander befreundet sind. Dies soll laut TikTok verhindern, dass unerwünschte Nachrichten verschickt werden. Zudem ist es nicht möglich, Videos oder Bilder per Direktnachricht auszutauschen.

Bereits im Februar hatte TikTok eine neue Kontrollfunktion für Eltern eingeführt. Der „Begleitete Modus“ ermöglicht es Erziehungsberechtigten, die Bildschirmzeit oder die Kontaktmöglichkeit ihrer Kinder zu beschränken. Um die Funktion nutzen zu können, muss die App auch auf dem Gerät der Eltern installiert sein. Kinder können die Einstellungen eigenständig nicht wieder rückgängig machen. Welche Inhalte die Kinder genau konsumieren und was in versendeten Nachrichten und Kommentaren steht, können Eltern nicht einsehen.

Jugendschützer warnen vor Cybergrooming

Schon länger beobachten Jugendschützer die Entwicklung der beliebten App TikTok. Sie sehen vor allem Gefahren durch das sogenannte Cybergrooming. Dabei kontaktieren Erwachsene gezielt Kinder über das soziale Netzwerk und bauen Konversationen auf, um so etwa an freizügige Fotos zu gelangen. Kinder bieten den Kriminellen eine Angriffsfläche, indem sie bereitwillig private Informationen, wie ihren Wohnort oder Einblicke ins Kinderzimmer preisgeben. In Indien wurde die App wegen sexuellen Missbrauchs kürzlich sogar aus Play und App Store entfernt.

Offiziell ist die App ab 13 Jahren erlaubt. Die Initiative „Schau hin“ des Bundesfamilienministeriums berichtet jedoch von vielen Nutzern, die offenbar noch jünger sind. TikTok fragt bei der Registrierung zwar das Alter ab, die Daten müssen aber nicht verifiziert werden. Auch die Erlaubnis der Eltern, die sich unter 18-Jährige laut der Nutzungsbedingungen vor der Registrierung einholen müssen, wird nicht kontrolliert.

RND/mkr