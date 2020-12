iPhone-App-Charts des Jahres: Corona-Warn-App auf dem ersten Platz

Anzeige

Apple hat die diesjährigen Charts der meistgeladenen und meistgekauften iPhone-Apps veröffentlicht. Die App-Store-Charts 2020 zeigen eindrucksvoll, welchen Einfluss die Coronavirus-Pandemie auf den Alltag hat. Neben Messenger-Programmen und Social-Media-Apps, die es regelmäßig an die Spitze schaffen, haben vor allem Konferenz-Tools Einzug auf die iPhones gehalten.

Gratis-Apps

Auf Platz eins der meistgeladenen Gratis-Apps landet in Deutschland die Corona-Warn-App, die im Juni App Store veröffentlicht wurde. Mittlerweile wurde die Anwendung des Robert-Koch-Instituts, die bei der Verfolgung und Bekämpfung von Infektionsketten helfen soll, bei Apple mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen.

Meistgeladene iPhone-Apps 2020 (gratis)

1. Corona-Warn-App

2. WhatsApp Messenger

3. TikTok

4. Instagram

5. YouTube

6. Google Maps

7. Zoom Cloud Meetings

8. Spotify

9. eBay Kleinanzeigen

10. Snapchat

11. PayPal

12. Netflix

13. Amazon

14. Facebook

15. Widgetsmith

16. Pinterest

17. Disney+

18. Microsoft Teams

19. Facebook Messenger

20. Gmail

Verkaufte Apps

Die am häufigsten verkaufte App in Deutschland war im Jahr 2020 die Anwendung „Blitzer.de Pro“, die vor Blitzern in der näheren Umgebung warnt. Der verschlüsselte Messenger Threema landete auf Platz zwei. Auf den dritten Platz schafft es die auf Thermomix-Rezepte spezialisierte App „Food With Love“. Auch unter den meistgekauften Apps finden sich mit „TeamSpeak 3″ und der „ADAC-Camping“-App einige Anwendungen, die von Homeoffice und Reisebeschränkungen profitiert haben.

Meistgekaufte iPhone-Apps 2020 (ohne Spiele)

1. Blitzer.de Pro

2. Threema

3. Food With Love

4. AutoSleep Schlaftracker

5. WatchChat 2: for WhatsApp

6. Oje, ich wachse!

7. TouchRetouch

8. Forest

9. WeatherPro

10. TeamSpeak 3

11. Facetune

12. ADAC Camping / Stellplatz 2020

13. Spectre Kamera

14. Procreate Pocket

15. Scanner Pro von Readdle

16. Babyphone 3G

17. ProCamera.

18. Sky Guide

19. GoodNotes

20. PeakFinder AR

Kostenlose iPhone-Spiele

Keine Überraschung: Unter den beliebtesten Spielen findet sich das angesagte Multiplayer-Game „Among Us“, das seit Sommer diesen Jahres ein Trend geworden ist. Auf einer isolierten Raumstation müssen die Mitspieler einen Lügner überführen, der sich unter die Crew geschlichen hat und nach und nach Astronauten um die Ecke bringt. Platz zwei belegt die Rätsel- und Knobel-App „Brain Out“, bei der es zahlreiche knifflige Aufgaben zu lösen gilt. Auf dem dritten Platz landet der Nintendo-Klassiker „Mario Kart Tour“, bei dem Spieler mit Charakteren ihrer Wahl durch die bunt animierte Abenteuerwelt flitzen können.

Meistgeladene iPhone-Spiele 2020 (gratis)

1. Among Us!

2. Brain Out

3. Mario Kart Tour

4. Subway Surfers

5. Woodturning 3D

6. Magic Tiles 3: Piano Game

7. Brain Test: Knifflige Rätsel

8. Call of Duty: Mobile

9. Fishdom

10. Homescapes

11. UNO! Mattel163

12. Brawl Stars

13. Gardenscapes

14. Roblox

15. Stadt Land Fluss – Wörterspiel

16. Rette das Mädchen

17. Neues Quizduell

18. Ink Inc. – Tattoo Drawing

19. Easy Game – Gehirntraining

20. Cube Surfer!

Verkaufte iPhone-Spiele

Eine Pandemie in Echtzeit nachspielen? Für viele iPhone-Nutzer offenbar genau die richtige Beschäftigung in Lockdown-Zeiten: In dem Game „Plague Inc.“, das auf Platz eins der meistgekauften Spiele landet, geht es darum, die Weltbevölkerung mittels verschiedener Erreger wie Viren, Pilzen und Parasiten zu dezimieren. Je mehr Menschen der Plage zum Opfer fallen, desto höhere Punktzahlen erreicht der Spieler. Auf Platz zwei schafft es die App „Minecraft“, bei der die Nutzer in Pixelwelten jedes erdenkliche Objekt nachbauen können. Platz drei belegt der Familien-Klassiker „Monopoly“ in seiner App-Version.

Meistgekaufte iPhone-Spiele 2020

1. Plague Inc.

2. Minecraft

3. Monopoly

4. Bloons TD 6

5. Football Manager 2020 Mobile

6. Farming Simulator 20

7. Rebel Inc.