iOS 15: Das sind die neuen Features der iPhone-Software

SharePlay in Facetime: Während der Pandemie versuchten viele Menschen, gemeinsam Filme zu schauen oder Musik zu hören, obwohl sie sich an verschiedenen Orten befanden. Dieses Problem löst Apple direkt in Facetime, in dem sie die Funktion „SharePlay“ in „Facetime“ integrieren. Damit können Videos, Filme, Musik auf mehreren Geräten abgespielt werden, während der Facetime-Anruf verbunden bleibt.