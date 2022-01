Instagram plant kostenpflichtige Abofunktion für Influencer

Anzeige

Menlo Park. Bislang zählte Instagram zu den Plattformen, die ihre Dienste komplett kostenfrei zur Verfügung stellten. Das soll sich jedoch schon bald ändern: In Zukunft soll es Influencerinnen und Influencern möglich sein, ihre Inhalte zusätzlich über ein Abomodell zu monetarisieren. Wie Instagram am Mittwoch bekannt gab, läuft in den USA demnächst eine Testphase des Features mit einigen ausgewählten reichweitenstarken Userinnen und Usern an, die ihren Followerinnen und Followern dann kostenpflichtige Abonnements anbieten können.“

Kostenpflichtige Abos für ein geregeltes Einkommen

„Influencer tun, was sie tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und es ist wichtig, dass dies vorhersehbar ist“, erklärte Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Video. „Abonnements sind eine der besten Möglichkeiten, um ein vorhersehbares Einkommen zu haben – eine Möglichkeit, die nicht davon abhängt, wie viel Reichweite man mit einem bestimmten Beitrag erzielt, die unweigerlich im Laufe der Zeit steigen und fallen wird.“

Zahlende Abonnenten sollen in Zukunft exklusiven Zugang zu bestimmten Storys und Livevideos der prominenten Userinnen und User haben und sich von anderen Followerinnen und Followern durch ein lilafarbenes Symbol neben ihrem Nutzernamen unterscheiden. Auf diese Art können Influencerinnen und Influencer auch in Kommentaren oder Nachrichten erkennen, welche ihrer Fans zur zahlenden Kundschaft gehören.