Infokästen für die Symptomsuche: Gesundheitsministerium kooperiert mit Google

Einmal schnell nachschlagen, Rat suchen: Jeder Zweite recherchiert laut einer Bitkom-Umfrage vor einem Arztbesuch Gesundheitsinformationen im Netz. „Es ist wichtig, dass man sich auf die Informationen verlassen kann“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Gerade bei Gesundheitsthemen sei das aber nicht immer so.

Deshalb hat das Ministerium vor zwei Monaten eine neue Plattform gestartet: gesund.bund.de. „Dort gibt es evidenzbasierte Informationen verständlich und übersichtlich aufbereitet“, erläuterte Spahn. Das Ziel: Wer über Google nach Gesundheitsthemen sucht, soll vereinfacht auf dem Portal des Bundes landen. Es soll „die zentrale Anlaufstelle für verlässliche Gesundheitsinformationen im Internet werden“, so der Gesundheitsminister.

Informationen beruhen auf Studien und Forschungseinrichtungen

Hilfe bekommt der Bund dabei von Google. Bei der medizinischen Stichwortsuche, etwa Migräne, Grippe, Krebs, Covid-19, werden die Informationen des Portals in Infokästen – sogenannten „Knowledge Panels“ auf Google präsentiert. „Inhaltlich bleibt das Portal unabhängig“, betonte Spahn. Die Informationen seien allesamt seriös und stammten von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen wie etwa dem Robert-Koch Institut und aus aktuellen Metastudien. Von der Kooperation erhofft sich der Gesundheitsminister einen „enormen Bekanntheitsschub“ für das neue Portal.

„Das Portal haben wir unabhängig von dieser aktuellen Corona-Pandemie gestartet , aber die Pandemie zeigt uns deutlich, wie wichtig es ist, seriöse Gesundheitsinformationen verfügbar zu haben und einfach im Netz finden zu können“, sagte Spahn.

„Informationen können keinen Arztbesuch ersetzen“

„Beim Thema Gesundheit sind Qualität und Vertrauenswürdigkeit essentiell“, sagte Philipp Justus, Vizepräsident von Google in Zentral-Europa bei der Pressekonferenz. Insgesamt habe das Interesse an Gesundheitsthemen in den vergangenen zwei Jahren, auch unabhängig von der Corona-Pandemie, massiv zugenommen. Dabei habe sich etwa das Interesse rund um das Themenfeld „Symptome“ mit 84 Prozent fast verdoppelt.

Zum aktuellen Zeitpunkt blendet Google zu 160 verschiedenen Krankheitsbildern Infokästen auf seiner ersten Suchergebnisseite ein. Ein Link führt zudem auf gesund.bund.de, wo weitere Informationen bereitstehen. „Damit machen wir Gesundheitsthemen noch einfacher für jeden auffindbar“, sagte Justus. Suchende erhalten offizielle Fakten zur Krankheit, Symptomen und Weiterbehandlung. „Natürlich können diese Informationen keinen Arztbesuch ersetzen“, so der Google-Vizepräsident.

Sowohl Spahn als auch Justus betonten, dass im Rahmen der Kooperation keine personenbezogenen Daten an das Bundesgesundheitsministerium oder andere Behörden weitergebeben werden. „In der Kooperation geht es vor allem um die Verlinkung von Informationen und nicht den Austausch von Daten“, sagte Spahn.