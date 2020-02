Anzeige

Berlin. Ein Jahr nach der Premiere der ersten faltbaren Smartphones hat der chinesische Technologiekonzern Huawei eine runderneuerte Version seines Klapp-Handys vorgestellt. Bei dem neuen Mate XS sei der Scharniermechanismus komplett überarbeitet worden, sagte Richard Yu, Chef der Huawei-Konsumentensparte. Ursprünglich hätte die Präsentation im Rahmen der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stattfinden sollen, die wegen der Gefahr durch das Coronavirus abgesagt wurde. Deshalb berichtete Yu am Dienstag per Livevideo-Konferenz über die Features der neuen Klapp-Handy-Version.

Mate XS: Prozessor, Display und Kamera

Das Mate XS wurde mit dem stärkeren Prozessor Kirin 990 5G ausgestattet. Zusätzlich seien laut Huawei die Falttechnik und Stabilität des Geräts verbessert worden. Ist das Gerät zugeklappt, bleiben Displays mit Diagonalen von 6,6 Zoll (2400 mal 1148 Pixel) auf der Vorderseite und 6,38 Zoll (2400 mal 892 Pixel) auf der Rückseite. Mitgeliefert werde zudem eine Schutzfolie für die Bildschirme, die Kratzer und Schäden abwehren soll. Die Kamera, die sich ausschließlich auf der Rückseite des Handys befindet, ist die gleiche wie beim Vorgängermodell Mate X. Neu ist hingegen ein Time-of-Flight-Sensor, mit dem die Entfernung zu Objekten gemessen werden kann.

Preis und Release-Date des Huawei Mate XS

Diese neuen Features haben jedoch ihren Preis: Das Huawei Mate XS, das erstmals auch auf dem europäischen Markt erhältlich sein soll, kostet knapp 2500 Euro – also 200 Euro mehr als das Vorgängermodell. Ab Mitte März soll das Smartphone auch in ausgewählten Läden in Deutschland verfügbar sein. “Aufgrund der hohen Kosten ist es kein Gerät für den Massenmarkt”, sagte Huawei-Deutschlandchef William Tian gegenüber t-online.de. Hauptzielgruppe seien Geschäftsleute.

Huawei will das Smartphone ab Mitte März in ausgewählten Läden in Deutschland vertreiben. © Quelle: Andy Wong/AP/dpa

Huawei baut eigenes Betriebssystem auf

Huawei steht seit Mai 2019 auf einer schwarzen Liste der Regierung Trumps. Damit dürfen US-Unternehmen nur mit starken Einschränkungen Geschäftsbeziehungen zu dem chinesischen Konzern unterhalten. Huawei darf somit neue Geräte wie das Mate 30 Pro oder Mate XS mit Android 10 betreiben, aber nicht auf Google-Dienste wie Youtube, GMail und Google Maps zurückgreifen.

Inzwischen hat Google bei der US-Regierung eine Ausnahmeregelung beantragt, die es dem Internet-Konzern ermöglicht, den chinesischen Smartphone-Anbieter Huawei weiterhin mit seinen Diensten zu versorgen. Google-Manager Sameer Samat machte am Montag allerdings keine Angaben dazu, wann eine Entscheidung über den Antrag fallen könnte.

Google hat bei der US-Regierung die Erlaubnis beantragt, Huawei weiterhin mit seinen Diensten versorgen zu dürfen. © Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Für die meisten Smartphone-Modelle von Huawei läuft derzeit noch eine Art Schonfrist, in der der Android-Entwickler Google zumindest teilweise kooperieren kann. Bei Google wird auch das Betriebssystem Android entwickelt, das die meisten Smartphones weltweit nutzen. Auf die Open-Source-Version von Android und entsprechende Sicherheits-Updates kann Huawei ungeachtet des US-Boykotts zugreifen, arbeitet aber bereits an einem eigenen Betriebssystem: den Huawei Mobile Services (HMS) – darunter die App Gallery als Play-Store-Ersatz.

Huawei Mate XS: Vorstellung im März in Paris

Am Donnerstag, 26. März, will Huawei sein nächstes Smartphone-Modell in Paris vorstellen: das Huawei P40 Pro. Bis dahin sei auch das Problem mit den fehlenden Apps und Google-Diensten beseitig, verspricht Tian im Interview mit t-online. Der Huawei-Deutschlandchef sei zuversichtlich, dass bis zum Vorstellungstermin fast alle in Deutschland populären Apps auch in Huaweis App Gallery verfügbar sein werden.

RND/lb/dpa