Hitze: Lustige Sprüche und Gifs zum Sommer für Whatsapp und Co.

“36 Grad und es wird noch heißer....” - Ohrwurm gefällig? Bitteschön! Kein Lied passt besser zu rekordverdächtigen Temperaturen als dieser Sommerhit der Band 2raumwohnung aus dem Jahr 2007. Die meisten Menschen, wer will es ihnen verdenken, wollen zu dieser Jahreszeit einfach nur in der Sonne liegen, ein eiskaltes Getränk genießen und sich dann und wann in das kühle Nass stürzen. Damit dazwischen keine Langeweile aufkommt, gibt es hier die besten Sprüche und Gifs zum Thema Hitze und Sommer.

Digitale Grüße bei Hitze: Lustige Sprüche für Whatsapp und Co.

Sie wollen Ihren Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zaubern oder einfach nur mit lustigen Sprüchen über die Hitze herziehen? Hier finden Sie passende Textvorschläge zu den Themen Sommer, Sonne und Hitze. Vor allem Dachgeschossbewohnern dürfte so mancher Spruch aus der Seele sprechen...

Bei uns war es gestern so heiß, dass ein Baum geklingelt hat und gefragt hat, ob der Hund noch raus kommt. 🌳🐕

Pray for Dachgeschossbewohner. 🌞🙏

Blutgruppe in der Dachgeschosswohnung: Glühwein. 😎

Ich will nicht sagen, dass es heiß ist... Aber auf dem Weg von der Küche zum Esstisch war das Käsebrot schon überbacken. 🏖️🍳

Ich schwitze nicht, ich entfette. ☀️💦

Video 11 Tipps gegen Hitze 2:33 min So können sie dafür sorgen, große Hitze im Alltag zu überstehen. © RND

Ich will nicht sagen, dass es in meiner Dachgeschosswohnung heiß ist... Aber hier haben gerade zwei Hobbits einen Ring reingeworfen. 💍🌋

Schwitzt du noch oder klebst du schon? 🌞😎

Vorteil einer Dachgeschosswohnung im Sommer: Man kann rohes Hack in die Luft werfen und Frikadellen fangen. 🍳

Ich war gerade draußen und hab einen Tipp für euch: Bleibt drinnen! ☀️😎

Ich will nicht sagen, dass es heiß ist... Aber auf den Feldern wächst Popcorn statt Mais. 🍿🌽

Nur noch 18 Mal duschen, dann ist morgen. 🚿💦

Falls mich jemand sucht, ich bin im Kühlschrank. 😎

Sommer ist, wenn die Decke dazu da ist, damit die Beine nicht aneinander kleben. 💦

Ich schwitze nicht, ich karamellisiere. 💦

Kann mich mal bitte jemand aufwischen?! 😎

Die Reisetabletten bringen nichts. Ich hab schon 7 Stück genommen und bin immer noch hier. 🏖️✈️

Heute Nacht schlafe ich bei offenem Fenster! – 23.456 Mücken gefällt das! 🌃🦟

Kurze Frage: Kann ich eigentlich meine 30°-Wäsche bei 40° auf die Leine hängen? ☀️

Wenn es morgen wieder so heiß ist, gehe ich zur Polizei und lasse mich beschatten. 🚨🚓

Lustige Gifs zur Hitze verschicken

Mit animierten Bildern lässt sich die eigene Gefühlslage noch direkter ausdrücken. Hier eine Auswahl besonders ausdrucksstarker Gifs zur Hitze:

“Puh, ist das ‘ne Hitze”

Auch die ein oder andere Samtpfote mag sich durch die Hitze regelrecht geplättet fühlen:

Was Katzen können...

À propos Hund:

Nicht unwichtig in diesen Tagen ist dieser Hinweis der Weltgesundheitsorganisation (WHO): “Das Coronavirus kann sich in Gebieten mit heißem und feuchten Klima verbreiten.”

Grüße bei Hitze: Kurze Gedichte für den Sommer

Auch ein Gedicht kann bei heißen Sommertemperaturen für Aufheiterung sorgen. Was vermag den Sommer von seinen schönsten Seiten besser zu beleuchten als die Poesie?