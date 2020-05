GTA 5 kostenlos: Epic Games Store bricht unter Ansturm zusammen

Anzeige

Anzeige

Ein gewaltiger Nutzeransturm hat am Donnerstag den Store des Videospiel-Entwicklers Epic Games zum Erliegen gebracht. Über mehrere Stunden hinweg war der Shop nicht oder nur teilweise erreichbar. Grund hierfür war der neueste Gratis-Download, den Epic Games seinen Usern aktuell zur Verfügung stellt.

Immer wieder bietet Epic Games verschiedene Titel zum kostenlosen Download an. In diesem Monat überrascht die Plattform Fans mit dem fünften Release des Klassikers “Grand Theft Auto” für den PC. Das Spiel aus dem Hause Rockstar Games kann in der Woche vom 14. bis zum 21. Mai gratis herunterladen werden. Das Besondere: Dabei handelt es sich nicht um eine zeitlich begrenzte Aktion. Ist das Spiel im Epic Games Launcher aktiviert, so können Nutzer jederzeit wieder darauf zurückgreifen. Die Nachfrage war am ersten Tag der Veröffentlichung bereits so hoch, dass viele Nutzer Probleme beim Besuch im Online-Store vermeldeten.

Im Jahr 2013 veröffentlichte Rockstar Games das Spiel erstmals für die Konsolen Playstation 3 und Xbox 36. Es ist bereits der elfte Teil aus der Videospielreihe und spielt vor der Kulisse der fiktiven Stadt Los Santos. Spieler schlüpften bei GTA 5 in die Rollen der drei Bankräuber Trevor, Michael und Franklin und erfüllen mit den Protagonisten unterschiedliche kriminelle Missionen. Der Nachfolger GTA 6 soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

So laden Sie GTA 5 auf den PC

Mittlerweile ist der Epic Games Store wieder erreichbar. User benötigen zunächst den Epic Games Launcher auf ihrem Gerät. Dieser kann auf der Webseite des Unternehmens kostenlos heruntergeladen und installiert werden. Anschließend benötigen Nutzer einen Account, der über die Emailadresse erstellt werden kann. Wer sich registriert hat, hat die Möglichkeit, GTA 5 im Epic Games Store kostenlos herunterzuladen. Wichtig ist hierfür allerdings, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) des Kontos aktiviert ist. Diese sichere Login-Methode ist für alle Gratis-Spiele Pflicht.

Die 2FA-Anmeldung kann in den Einstellungen unter “Konto” und “Passwort & Sicherheit” aktiviert werden. Epic Games bietet dabei drei Optionen an: Entweder können User auf die Verifikation per Email oder SMS zurückgreifen oder sie nutzen eine App wie den Google Authenticator, LastPass Authenticator oder Microsoft Authenticator. Vor dem Download müssen dann der Lizenzvertrag akzeptiert und die Bestellung bestätigt werden. Nach der Installation steht den Nutzern das Game unbegrenzt zur Verfügung.