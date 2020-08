Anzeige

Das US-Unternehmen Google hat Australier in einem offenen Brief vor dem Verlust kostenloser Suchangebote in dem Land gewarnt. “Ein vorgeschlagenes Gesetz … würde uns dazu zwingen, Ihnen ein dramatisch schlechteres Google Search und YouTube anzubieten. Das könnte dazu führen, dass Ihre Daten an große Nachrichtenunternehmen übergeben werden und würde die kostenlosen Dienstleistungen, die Sie nutzen, in Australien gefährden”, teilte Mel Silva von Google Australia and New Zealand mit.

Muss Google Geld für Google Search verlangen?

Nach dem australischen Gesetzesvorhaben müssen Google und Facebook für Nachrichten zahlen, die sie von kommerziellen Medienunternehmen abschöpfen. Beide Unternehmen haben es kritisiert.

Der Vorsitzende, der für das Gesetzvorhaben zuständigen australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission, Rod Sims, gab an, der Brief von Google enthalte “Falschinformationen”. Das Unternehmen müsse unter anderem kein Geld von Australiern dafür verlangen, dass sie Google Search oder YouTube verwenden, “es sei denn, es entscheidet, das zu tun”, teilte Sims mit.

Die Medien-Dozentin Belinda Barnet von der Swinburne University bezeichnete den Brief von Google als “zynische Praxis”, um “Google-Nutzern Angst zu machen”.