Google Doodle: Was ist das eigentlich?

Jeder hat sie vermutlich schon einmal gesehen. Bilder oder kleine Animationen über der Suchzeile von Google. Diese Google Doodles erscheinen immer zu besonderen Themen, Jahrestagen oder Ereignissen. Sie sollen die Nutzer informieren und halten auch manchmal kleine Überraschungen bereit.

Was ist ein Google Doodle?

Zu vielen besonderen Ereignissen, Jahrestagen und Jubiläen schmückt Google die nur allzu bekannte Suchzeile mit thematisch passenden Bildern oder Animationen. Sie erscheinen auf der Startseite von Google und auf den Suchergebnissen im oberen linken Bereich. Sie sind auf allen Endgeräten zu sehen und sind manchmal sogar interaktiv. So konnte bei manchen Google Doodles durch ein Klick auf das Bild ein kleines Minispiel ausgelöst werden.

Warum macht Google die Google Doodles?

Mit den besonderen Bildchen und Animationen will Google auf bestimmte Geschehnisse oder Personen aufmerksam machen. Ein Google Doodle erscheint zum Beispiel zu Ehren einer berühmten Persönlichkeit, zum Gedenken an historische Ereignisse oder zu wichtigen Feiertagen. Bei den Nutzern soll so die Neugier geweckt werden, denn durch einen Klick auf das jeweilige Bild wird direkt eine Suchanfrage gestartet, die zu dem Thema informiert.

Die Themen und Inhalte der Google Doodles bestimmt allein Google selbst. Die Bilder und Animationen werden von einem speziellen Team aus Grafikern und Illustratoren erstellt. Diese Künstler werden allgemein als Doodler bezeichnet.

Was war das erste Google Doodle?

Das erste Google Doodle entstand 1998 und nahm das Burning Man Festival zum Thema. In diesem Fall sollte es nur darüber informieren, dass Larry Page und Sergey Brin an dem Festival teilnahmen. zu dieser Zeit waren die Doodles noch relativ einfach gehalten. Sie bestanden aus einfachen, nicht animierten Bildern oder Schriftzügen.

Sind Google Doodles überall gleich?

Die Google-Doodles unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander oder werden nur in bestimmten Regionen und Ländern angezeigt. Nationalfeiertage sind beispielsweise nur in dem entsprechenden Land zu sehen. Internationale Gedenktage oder sonstige bewegende Ereignisse, wie der Tag der Erde oder das erste Bild eines Schwarzen Lochs werden hingegen weltweit ausgespielt.

Wie viele Google Doodles gibt es insgesamt?

Über die Jahre kam es auf eine stattliche Menge an Google Doodles. Im ersten Jahr gab es allerdings lediglich drei. Heute erscheinen jedes Jahr mehrere Hundert. Die meisten Doodles erschienen im Jahr 2013, in dem 325 unterschiedliche Bilder oder Animationen bei Google auftauchten. Bis jetzt wurden weltweit über 2000 Google-Doodles online gestellt.

Wo können alte Google Doodles angesehen werden?

Ein Google Doodle erscheint im Normalfall nur für einen einzigen Tag. Allerdings können sie auch noch im Nachhinein abgerufen werden. Jedes einzelne Doodle wird im Google Doodle Archiv gespeichert und kann jeder Zeit nachträglich abgerufen und angesehen werden.

Hier geht’s zum Google Doodle Archiv.

Welche Google Doodle Spiele gab es?

Ab und zu brachte Google zu speziellen Themen ganz besondere Doodles heraus. Die kleinen, interaktiven Spiele erfreuten sich großer Beliebtheit.

Das waren die Highlights:

30 Jahre Pac-Man: Der Spielklassiker Pac-Man feierte 2010 seinen 30. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass konnte Pac-Man in dem Google Doodle gespielt werden, wobei das Googlelogo als Spielfeld diente. Hier geht´s zum Doodle.

Fußball 2012: Das Googlelogo machte einem Fußballtor Platz und die Spieler übernahmen die Rolle des Torwarts. Nun gilt es, die fünf anfliegenden Elfmeter zu halten, indem der Torwart zur richtigen Stelle manövriert wird. Hier geht´s zum Doodle.

Halloween 2016: Das Google Doodle zu Halloween 2016 war besonders aufwendig. In dem Minispiel muss die schwarze Katze Momo mithilfe ihrer Zauberkräfte ihre Mitschüler beschützen. Dazu müssen spezielle Symbole genau nachgezeichnet werden. Hier geht´s zum Doodle.

Fruit Games 2016: Die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio nahm Google als Hintergrund für gleich 16 Minispiele, die in täglich wechselnden Google Doodles erschienen und viele verschiedene Früchte in zahlreichen Sportarten zeigten. Hier geht´s zu den Doodles.

RND