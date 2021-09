Google Doodle am 8. September: Erinnerung an Star-DJ Avicii

Anzeige

Hannover. Der Erfolgs-DJ Avicii wäre am 8. September 32 Jahre alt geworden. In Erinnerung an den Musiker hat Google ihn nun mit einem Doodle gewürdigt. Dabei handelt es sich um ein animiertes Video zu einem seiner bekanntesten Songs „Wake Me Up“. In der Beschreibung von Google heißt es, Doodle ehre Aviciis Vermächtnis, da er „einer der ersten Künstler, der die elektronische Musik zu einem weltweiten Mainstream-Erfolg machte“ gewesen sei.

„Tim wäre sehr stolz gewesen und hätte es geliebt“

Auch Klas Bergling, Vater von Tim Bergling (so Aviciis bürgerlicher Name), schrieb emotionale Worte zum Geburtstag seines toten Sohns. „Das Doodle ist fantastisch, meine Familie und ich fühlen uns geehrt, und Tim wäre sehr stolz gewesen und hätte es geliebt. Es ist eine freundliche und warmherzige Geschichte eines jungen Mannes, der sich seinen Traum, DJ zu werden, erfüllte und uns gleichzeitig zeigt, dass unsere Reise im Leben trotz Ruhm und Reichtum nicht immer einfach ist.“ Dazu wurden auch Kinderfotos von Avicii und seinen Auftritten veröffentlicht.

Avicii war zu Lebzeiten einer der erfolgreichsten und bekanntesten DJs der Welt. Er erhielt unter anderem im Jahr 2014 den World Music Award als Best Electronic Dance Artist. Er arbeitete mit Stars wie Coldplay-Frontmann Chris Martin, Robbie Williams und Madonna zusammen.

Avicii litt unter Depressionen

Am 20. April 2018 war Avicii in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. Der Weltstar wurde nur 28 Jahre alt. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus, der Musiker habe Suizid begangen. Bis heute sind die Umstände seines Todes nicht offiziell bekannt. Bekannt ist, dass Bergling unter Depressionen litt und mit Abhängigkeiten zu kämpfen hatte. Ein Jahr nach seinem Tod gründeten Aviciis Eltern eine Stiftung in seinem Namen, die Tim Bergling Foundation, um junge Menschen zu unterstützen, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben.

