Gamescom 2021: Das ist das beste Spiel der Messe

Die Gamescom 2021 ist vorbei – und Jury und Fans sind sich einig: Der große Gewinner ist ein Spiel, das bockschwer, düster und grotesk ist.

Bestes PlayStation-Spiel, Bestes Rollenspiel, Bestes Action-Adventure, „most wanted” – und deshalb auch Bestes Spiel der Messe: Der durch und durch düstere Titel „Elden Ring” ist der große Abräumer der diesjährigen Gamescom, die abermals rein digital stattgefunden hat. Jury und Fans haben das Abenteuer, das am 21. Januar 2022 für Konsolen und PC erscheinen soll, mit großem Abstand zu ihrem Favoriten erklärt.

Welt basiert auf Legenden von George R. R. Martin

Der Streifzug durch eine schaurig-schöne Welt in Trümmern wird sich spielerisch eng an den „Dark Souls”- und „Bloodborne”-Titeln orientieren, mit denen Entwickler From Software berühmt wurde. Eine Besonderheit: „Wir haben eine detaillierte und unglaublich große Welt erschaffen und sie basiert in allen Aspekten auf den Legenden, die George R. R. Martin (Autor von „Das Lied von Feuer und Eis”; Anm. d. Red.) extra für das Spiel geschrieben hat”, erklärt Hidetaka Miyazaki, Director bei FromSoftware.

„Elden Ring" ist schwere, düstere Kost, die Fans und Jury überzeugt. © Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe

„‚Elden Ring’ ist eine Welt voller Mysterien und Gefahr, die es zu erkunden und zu meistern gilt – und ein Drama, dessen Charaktere sowohl durch ihren rätselhaften Hintergrund als auch durch ihre individuellen Motive bestechen.”

Bestes Strategiespiel: „Age of Empires IV”

Aber auch Microsoft und Ubisoft dürfen sich durchaus freuen: Für „Age of Empires IV” (Bestes Strategiespiel) und „Halo Infinite” (Bestes Multiplayer-Game und Bestes Xbox Game) konnte der Softwareriese Microsoft drei Trophäen einheimsen. Der französische Publisher Ubisoft punktete in den Kategorien Bestes Switch-Spiel („Mario + Rabbids Sparks of Hope”), Bestes Action-Spiel („Far Cry 6”) und Bestes Sportspiel („Riders Republic”).

Überraschungen und kuriose Gewinner

Für die größte Überraschung sorgte nach Meinung von Fans und Jury indes Entwickler Volition mit dem Reboot der Anarcho-Open-World-Sause „Saints Row” (Beste Ankündigung, Bester Trailer). Als kurios darf zudem den Gewinner in der Kategorie Bestes PC-Spiel ansehen: Das Adventure „Syberia: The World Before” konnte sich gegen die Hochkaräter „Elden Ring” und „Age of Empires IV” durchsetzen.

Alle Gewinner im Überblick