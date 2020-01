Früherer Topmanager: Profite sind Google wichtiger als Menschenrechte

Anzeige

Chef der Abteilung für internationale Beziehungen, elf Jahre lang durchgehend beste Bewertungen durch die Vorgesetzten und eine Teilnahme am Schulungsprogramm für künftige Topmanager - folgt man den Erzählungen von Ross LaJeunesse, war der frühere Google-Manager auf dem besten Wege in die Chefetage des Digitalkonzerns. Doch mittlerweile ist LaJeunesse ausgeschieden. Weil bei Google Profite wichtiger als Menschenrechte seien, wie er nun schreibt.

Für Google kommt der nun veröffentlichte Blogbeitrag zur Unzeit: Schon länger muss sich der zum Digitalkonzern avancierte Suchmaschinenanbieter mit heftiger Kritik von Menschenrechtsaktivisten rumschlagen, auch begehren Angestellte auf. Oft geht es um Kündigungen von Mitarbeitern, die unbequeme Fragen - etwa zu Problemen bei den Arbeitsbedingungen - stellen.

Mobbing gegen Mitarbeiter

LaJeunesse berichten nun etwa über diskriminierende Äußerungen gegenüber Mitarbeitern mit asiatischen Vorfahren. "Erfahrene Kollegen mobbten sie, schrien junge Frauen an - bis diese weinten", so LaJeunesse. Er schildert, seine Kritik an solchen Vorgängen habe letztendlich dazu geführt, dass Google ihn kündigen wollte.

Pikanter sind allerdings die Einblicke, die LaJeunesse in Googles Umgang mit dem Thema Menschenrechte gewährt. Als Chef der Abteilung für internationale Beziehungen war er unter anderem für das Verhältnis zu Regierungen, Diplomaten, zivilgesellschaftlichen Akteuren und den Vereinten Nationen zuständig.

Bei Projekten übergangen

Sein Einfluss war aber offenbar begrenzt, wie LaJeunesse an der Kontroverse um den Plan für eine für den chinesischen Markt zensierte Google-Suche namens "Dragonfly" festmacht. "Ich war alarmiert, als ich erfuhr, dass unser Unternehmen das Projekt vorantreibt", so LaJeunesse. Seine Reaktion: Die Forderung nach unternehmensweiten Standards zur Wahrung der Menschenrechte, wie sie die Vereinten Nationen vorschlagen.

Doch damit stieß LaJeunesse offenbar auf taube Ohren. Stattdessen hätten andere Manager auch Deals mit Saudi-Arabien vorangetrieben - "trotz der schrecklichen Bilanz des Landes bei Menschenrechtsverstößen", wie LaJeunesse schreibt. "Jedes Mal, wenn ich ein Menschenrechtsprogramm vorgeschlagen habe, fanden die Führungskräfte eine Ausrede, es abzulehnen", so seine Bilanz angesichts mehrerer ähnlicher Vorfälle.

Jedes mal wenn sich Google für Menschenrechte hätte einsetzen müssen, waren stattdessen größere Gewinne und ein besserer Aktienkurs wichtiger. Ross LaJeuness, Ex-Manager bei Google

Er habe irgendwann realisiert, dass Google nie beabsichtigt habe, die Menschenrechte bei der Entwicklung neuer Produkte zu wahren. "Jedes mal wenn sich Google für Menschenrechte hätte einsetzen müssen, waren stattdessen größere Gewinne und ein besserer Aktienkurs wichtiger".

Jetzt, wo LaJeunesse bei Google ausgeschieden ist, und er stattdessen für die US-Demokraten arbeitet, steht für ihn fest: "Der Slogan 'don't be evil' ist nicht mehr als ein Marketinginstrument". Eine Entwicklung, die sich ihm zufolge auch zugespitzt hat, seit die Gründer Larry Page und Sergey Brin sich zunehmend aus dem Alltagsgeschäft zurückgezogen haben.

Regierungen brauchen mehr Einfluss

Angesichts der Informationen, die Google über Milliarden Internetnutzer gesammelt habe, besorgt das LaJeunesse zutiefst. Er fordert deshalb, dass Regierungen mehr Einfluss auf Google ausüben sollen. "Die Bedeutung von Internetgiganten wie Google für unsere Alltag, für Wahlen und für die Bildung unserer Kinder ist einfach zu groß, um Entscheidungen in den Händen von Führungskräften zu belassen, die lediglich den Anteilseignern Rechenschaft schuldig sind."