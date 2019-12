Forscher: Daten von 267 Millionen Facebook-Nutzern ausgespäht

Anzeige

Washington. Mithilfe einer Suchmaschine habe er in einer Datenbank die Namen, Telefonnummern und Benutzerkennzeichen der Betroffenen entdeckt, sagte der unabhängige Sicherheitsanalyst Bob Diatschenko in Kiew. Diese seien ab dem 4. Dezember für mindestens zehn Tage im Internet frei zugänglich gewesen. Als er am 14. Dezember auf das Leck gestoßen sei, habe er den zuständigen Internetprovider alarmiert. Fünf Tage später sei die Datenbank nicht länger verfügbar gewesen.

Daten unter Online-Dieben aufgeteilt

Zwei Tage vor seiner Entdeckung habe jemand offenbar die Datenbank für ein Hackerforum heruntergeladen. Die Daten seien dann womöglich unter Online-Dieben aufgeteilt worden, sagte Diatschenko. Fast alle betroffenen Facebook-Nutzer lebten in den USA.

Seine Erkenntnisse meldete der Forscher am Donnerstag zunächst in Kooperation mit der britischen Tech-Nachrichtenwebseite Comparitech. Deren Chefredakteur Paul Bischoff sagte, die Webseite berichte schon seit rund einem Jahr über Diatschenkos Entdeckungen von ungesicherten Datenbanken.

RND/AP