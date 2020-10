Fliegende Retter: Britische Sanitäter testen Jetpacks

Anzeige

In einer futuristisch anmutenden Ausrüstung begeben sich Retter des Great North Air Ambulance Services (GNAAS) derzeit auf Übungsmission. Im britischen Lake District testen die Sanitäter den Einsatz von sogenannten Jetpacks. Mit den Hightechrucksäcken ausgestattet, könnten die Retter abgelegene Orte künftig schnell per Luft erreichen und dort erste Hilfe leisten.

Einen ersten dokumentierten Test absolvierte der Erfinder des düsenbetriebenen Rucksacks, Richard Browning, höchstpersönlich. Sein Unternehmen, Gravity Industries, stellt die rund 370.000 Euro teuren Jetpacks her, bei denen die leistungsstarken Düsen an den Händen und am Rücken befestigt werden. In dem Video ist zu sehen, wie Browning mehrere Meter in die Luft steigt, Hindernisse wie Seen und Felsen überwindet und schließlich Spaziergänger erreicht, die in dem Test ein Verletzungsszenario simulieren.

Mit 120 km/h 3600 Höhenmeter überwinden

Das System ist allerdings nicht dazu gedacht, um weitere verletzte Person zu transportieren. Stattdessen soll es eine schnelle medizinische Versorgung an einem Unfallort ermöglichen. Die fünf Turbinen verfügen über eine Gesamtleistung von 1050 PS, kommen damit auf eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 120 km/h und können 3600 Höhenmeter überwinden, gibt Erfinder Browning an. Es erfordert allerdings einiges an Übung, um die Jetpacks sicher fliegen zu können. “Die ganze Manövrierfähigkeit hängt von Ihrem eigenen menschlichen Gleichgewicht und Ihrer Koordination ab”, sagt Browning gegenüber der Zeitung “Guardian”.

Der erste Test verlief erfolgreich. Innerhalb von nur 90 Sekunden erreichte Browning die verletzten Spaziergänger. Ein Aufstieg zu der Unfallstelle hätte zu Fuß rund 25 Minuten gedauert. Ob die Bergretter künftig wirklich per Düsenantrieb zu ihren Einsatzorten fliegen, ist jedoch unklar. Derzeit verhandelt GNAAS mit Gravity Industries noch über die Anschaffung des Jetpacks.