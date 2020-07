Fitbit-Übernahme durch Google besorgt Verbraucherschützer

Wirecard-Skandal: Hunderte Millionen Euro an unbekannt

Bei Wirecard hat es wohl Scheingeschäfte in großem Stil gegeben. Neben den 1,9 Milliarden Euro, die in der Bilanz fehlen, sind aber auch reale Summen in dreistelliger Millionenhöhe an unbekannte Empfänger geflossen. Es steht der Verdacht im Raum, dass sich hochrangige Manager selbst bereichert haben.