Fitbit entwickelt mit "Flow" ein Beatmungsgerät für Covid-19-Patienten

Der Fitness-Tracker-Hersteller Fitbit hat in der andauernden Corona-Pandemie ein Beatmungsgerät entwickelt. Bei dem Fitbit Flow handelt es sich Unternehmensangaben zufolge um ein kostengünstiges Gerät, das einfach zu bedienen und mobil einsetzbar ist. Das Prinzip beruht auf den üblichen Beamtungsbeuteln, die auch von Sanitätern genutzt werden, und verfügt zudem über weitere Instrumente, Sensoren und Alarmfunktionen, welche die Patientenüberwachung unterstützen.

An der Entwicklung des Geräts waren Notfallmediziner der Oregon Health & Science Universität beteiligt, die aktuell Covid-19-Patienten versorgen. Auch eine Arbeitsgruppe des Mass General Birgham Centers war in das Designkonzept involviert. Von der zuständigen Behörde FDA (Food and Drug Administration) hat das Unternehmen bereits grünes Licht für den Einsatz in Notfällen erhalten. Das Gerät darf allerdings nur verwendet werden, wenn kein klinisches Beatmungsgerät verfügbar ist.

Gerät-Design wird Open Source

“Covid-19 hat uns alle herausgefordert, die Grenzen von Innovation und Kreativität zu erweitern und alles, was uns zur Verfügung steht, zu nutzen, um schneller neue Produkte zu entwickeln, die Patienten und die betreuenden Gesundheitssysteme zu unterstützen", teilte James Park, Mitbegründer von Fitbit mit.

Aktuell befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit US-Behörden, um den Bedarf an Beatmungsgeräten im eigenen Land zu ermitteln. Ziel sei es aber, Gesundheitssysteme weltweit zu beliefern. Für die Massenfertigung will der Hersteller auf seine bestehende Produktionsstrukturen zurückgreifen. Darüber hinaus hat Fitbit angekündigt, das Design als Open Source für andere Hersteller zur Verfügung zu stellen.