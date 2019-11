Facebook, Whatsapp und Co.: Gravierende Mängel im Datenschutz festgestellt

Anzeige

Berlin. Bereits seit Ende Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für alle Unternehmen anzuwenden - mit dem Ziel einen grenzübergreifenden Datenschutz zu gewährleisten. Auch Online-Dienste, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben, sind davon betroffen und müssen ihre Leistungen der DSGVO anpassen. Ein Verstoß gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung kann das betreffende Unternehmen bis zu 20 Millionen Euro Geldbuße kosten.

Dennoch scheint der Umgang mit der DSGVO bislang noch reichlich lax: Denn laut einer kürzlich durchgeführten Prüfung des Bundesjustizministeriums wurde diese bisher noch nicht von allen marktrelevanten Online-Diensten umgesetzt. Die Studie des Ministeriums wurde bislang zwar noch nicht veröffentlicht, Justizstaatssekretär Gerd Billen betonte aber gegenüber dem Handelsblatt: „Nicht ansatzweise alle Dienste haben die DSGVO umgesetzt, und dies schon gar nicht vollständig“. Dem Handelsblatt liegen die Ergebnisse der Studie bereits jetzt vor - ein weiterer Punkt: Vor allem bei sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten gebe es weiter eklatante Mängel.

Nachlässig ist oft der Umgang mit den Daten, die eigentlich besonders zu schützen sind: sensible Informationen zur Herkunft, zur Gesundheit oder zu politischen Ansichten. Justizstaatssekretär Gerd Billen im "Handelsblatt"

Nachlässiger Umgang mit personenbezogenen Daten

300 Seiten umfasst die Untersuchung mit dem Resultat, dass bisher keiner der untersuchten Dienste die DSGVO „voll gesetzeskonform“ umgesetzt hat. 35 Online-Dienste wurden in der Zeit von Juli bis September 2019 untersucht. Darunter auch Social-Media-Riesen wie Facebook, Twitter, Whatsapp und Snapchat, aber auch Google, Amazon, Zalando und PayPal. Geprüft wurde unter anderem, wie genau die Unternehmen über die Verwendung personenbezogener Daten informieren und was genau mit diesen Daten passiert. Staatssekretär Gerd Billen kritisierte gegenüber dem Handelsblatt: „Nachlässig ist oft der Umgang mit den Daten, die eigentlich besonders zu schützen sind: sensible Informationen zur Herkunft, zur Gesundheit oder zu politischen Ansichten“.

Umsetzung von Datenschutz gemäß DSGVO - Von „unzureichend“ bis „in keiner Weise“

Wie das Handelsblatt berichtet, zeigt sich in den stark defizitären Bereichen deutlicher Handlungsbedarf. Hier ein kleiner Auszug der Bewertungen der Studie, die aufzeigen, in wie weit die getesteten Unternehmen die DSGVO aktuell umsetzen:

Snapchat: unzureichend

unzureichend Facebook: stark defizitär

stark defizitär Whatsapp: gravierend defizitär

gravierend defizitär Instagram: völlig unbefriedigend

völlig unbefriedigend Google: völlig unzureichend

völlig unzureichend Twitter: in keiner Weise

Laut den Ergebnissen der Studie, setzen 19 der 35 geprüften Online-Dienste im Umgang mit sensiblen Daten die datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht oder nur unzureichend um. „Hier muss dringend nachgearbeitet werden“, fordert Staatssekretär Gerd Billen.

RND/hmo