Facebook: Neue Emojis und Reaktionen für Corona-Krise eingeführt

Menlo Park. Facebook und sein Messenger bekommen neue Reaktionen und Emojis. Mit den neuen Reaktionen sollen “Menschen in der aktuellen COVID-19-Situation ihre Unterstützung für andere noch besser zeigen und Solidarität äußern können”, teilte Facebook mit. Die Reaktionen würden weltweit ausgerollt und seien temporär verfügbar. Die neuen Emojis für den Messenger starten heute, die Reaktionen auf Facebook in der kommenden Woche, so Facebook.

Eine Umarmung für schwierige Zeiten: Die siebte Reaktion auf Facebook. © Quelle: Facebook

Siebte Reaktion auf Facebook – und blinkendes Herz für den Messenger

Mit dem neuen Emoji wird es auf Facebook neben klassischen Reaktionen wie dem Like und dem lachenden Smiley für bestimmte Zeit eine siebte Reaktion auf Posts geben. Darauf ist ein Emoji zu erkennen, das ein Herz umarmt. Im Messenger wird es zusätzlich möglich sein, aus der normalen Herz-Reaktion (auch als Love-Reaktion bekannt) ein blinkendes Herz zu machen. Um dies direkt nutzen zu können, müssen Nutzer die klassische Love-Reaktion gedrückt halten, bis das blinkende Herz erscheint, informiert Facebook. Wird die Reaktion erneut länger gedrückt, ändert sie sich wieder zur ursprünglichen Version. Die neuen Reaktionen werden automatisch ausgestreut. Facebook rät seinen Usern jedoch dazu, die neueste Version der Apps herunterzuladen, wenn die Reaktionen noch nicht auf dem Smartphone verfügbar sein sollten.

Nutzer können ab sofort von dem normalen Herz zu einem blinkenden Herz wechseln. © Quelle: Facebook