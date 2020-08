Facebook löscht Post von Trump: Falschinformationen über das Coronavirus geteilt - Twitter sperrt währenddessen sein Wahlkampfteam

Anzeige

New York. Zum ersten Mal hat Facebook einen Beitrag von US-Präsident Donald Trump wegen der Verbreitung von Falschinformationen über das Coronavirus gelöscht. Ein von Trump geteiltes Video habe "falsche Angaben enthalten, nach denen eine Gruppe von Menschen immun" gegen das Coronavirus sei, was gegen die Richtlinien des Unternehmens verstoße, keine Fehlinformationen über das Coronavirus zu verbreiten, so Facebook am Mittwoch.

Zuvor wurden kritische Beiträge lediglich markiert

Der Post beinhaltete einen Link zu einem Video des Senders Fox News, in dem Trump sagte, Kinder seien "praktisch immun" gegen das Virus. Mehrere Studien legen nahe, beweisen aber nicht, dass Kinder eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit dem Virus zu infizieren, und auch häufiger nur milde Symptome zeigen. Das ist jedoch nicht das gleiche wie Immunität.

Es ist das erste Mal, dass Facebook einen Post von Trump mit dieser Begründung löscht. Bisher wurden kritische Beiträge vom dem sozialen Netzwerk lediglich markiert.

Auch Twitter blockiert kurzzeitig Account des Wahlkampfteams

Einige Stunden später blockierte Twitter den Account des Wahlkampfteams von Trump, bis es einen Post mit demselben Video entfernte. Trump Account retweetete das Video. Twitter teilte ebenfalls mit, der Tweet habe gegen die Richtlinien zur Verbreitung von Falschinformationen verstoßen. Twitter geht so in der Regel gegen Posts vor, die gegen seine Richtlinien verstoßen: Das Netzwerk bittet den Nutzer, den Post zu löschen und blockiert den Account bis dahin.