Expansion nach Europa: Tencent will 10 Milliarden Dollar investieren

Shenzhen. Den Technologiekonzern Tencent kennen in Europa derzeit wohl vorwiegend Wirtschaftsexperten. Doch das könnte sich bald ändern, denn das chinesische Unternehmen will 2020 rund 10 Milliarden Dollar in den europäischen Markt investieren. Ein Drittel der Investitionen würden davon nach Deutschland fließen, verkündete Li Shiwei, Europachef der Cloudsparte des Konzerns, im Interview mit dem Handelsblatt. Zum Vergleich: 2018 lag die Investitionssumme noch bei 4,8 Milliarden Dollar.

Europa-Offensive von Tencent

Tencent zählt zu den größten Unternehmen weltweit und hat sich bisher hauptsächlich auf den chinesischen Markt konzentriert. Die geplante Europa-Offensive hat nun zum Ziel, das Cloud-Geschäft weiter auszubauen und dabei auch deutsche Firmen als Kunden zu gewinnen. "Deutschland ist der wichtigste Markt außerhalb Chinas", betonte Li Shiwei.

Interessant seien für Übernahmen und Beteiligungen vor allem Unternehmen aus den Bereichen Design, Maschinenbau und autonome Mobilität. Geplant sei außerdem eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl in der Europazentrale in Frankfurt. Dort arbeiten derzeit 20 Angestellte.

Tencent kooperiert mit BMW

Schon in der Vergangenheit hatte der Konzern, der unter anderem den Messengerdienst WeChat aufbaute, mit deutschen Firmen kooperiert. Ein wichtiger Partner ist weiterhin der Automobilhersteller BMW, mit dem Tencent in China ein Datenzentrum für autonome Fahrzeuge baute.

Das Interesse an deutscher Technologie, vor allem in Bezug auf das autonome Fahren, habe einen entscheidenden Hintergrund, macht Georg Stieler, Technologieberater aus Shanghai, gegenüber dem Handelsblatt deutlich: „Deutsche Autohersteller und -zulieferer besitzen immer noch etwa 50 Prozent aller Patente zum autonomen Fahren.“ Aber auch der Handelskonflikt zwischen China und den USA könne eine maßgebende Rolle dabei spielen, weshalb chinesische Cloudanbieter nun in den europäischen Markt investieren.

Kundendaten werden in Deutschland verarbeitet

Immer mehr chinesische Firmen drängen nach Europa und Deutschland. Der Vorstoß nach Europa schürt auch Sorgen vor einem zunehmenden Einfluss chinesischer Unternehmen und des Regimes in Peking. Tencent, das weltweit bei mehr als 700 Firmen mitmischt, ist bereits an EU-Firmen beteiligt, zum Beispiel am schwedischen Musikstreaming-Dienst Spotify.

Tencent hat Anteile am schwedischen Musikstreaming-Dienst Spotify.

Li verwahrte sich gegen Sicherheitsbedenken, wie sie etwa beim Technologiekonzern Huawei aufkamen: „Bei uns werden Daten von Kunden in Deutschland auch hier verarbeitet. Es findet kein Austausch mit China statt."

RND/lb/dpa