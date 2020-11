EU will Zugang zu verschlüsselten Messenger-Diensten

Anzeige

Als unmittelbare Reaktion auf den Terroranschlag von Wien haben die EU-Minister den Entwurf einer Resolution auf den Weg gebracht, der Behörden künftig Zugriff auf verschlüsselte Messenger-Dienste gewähren könnte. Wie der österreichische Rundfunk (ORF) unter Berufung auf ein geheimes Papier berichtet, sollen Polizei und andere Behörden die Möglichkeit erhalten, auch verschlüsselte Inhalte einzusehen, um Terrorismus und organisierte Gewalt besser bekämpfen zu können. Dazu fordert die EU offenbar eine Art „Generalschlüssel“ von den Betreibern der Messenger, mit dem die Ermittler den Datenverkehr zwischen Nutzern entschlüsseln können.

Das Bundesinnenministerium bestätigte, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Auftrag der EU-Staaten einen entsprechenden Resolutionsentwurf ausgearbeitet hat. Ziel sei jedoch zunächst nur ein „dauerhafter Dialog mit der Industrie“ über Lösungsvorschläge, die „einen möglichst geringen Eingriff in die Verschlüsselungssysteme darstellen“. Der Resolutionsentwurf enthalte keine Lösungsvorschläge oder konkrete Forderungen nach Schwächung von Verschlüsselungssystemen, so das Ministerium.

Kriminelle greifen auf andere Kommunikationswege zurück

Datenschützer reagieren alarmiert auf den Entwurf des EU-Ministerrats. „Die Ratsentschließung versucht, die Aufregung nach den aktuellen terroristischen Anschlägen zu nutzen, um Sicherheitsbehörden den Zugriff auf technisch gesicherte Kommunikation zu verschaffen. Das ‚Netzwerk Datenschutzexpertise‘ weist darauf hin, dass die Pflicht zum Bereithalten eines Generalschlüssels zum Mitlesen gesicherter Kommunikation verfassungs- und europarechtswidrig wäre und warnt davor, diese Entschließung zu treffen“, zitiert das Science Media Center Thilo Weichert, Mitglied des „Netzwerks Datenschutzexpertise“.

Weichert warnt zudem vor den Gefahren durch externe Angreifer auf die verschlüsselten Systeme. Es könne nicht gewährleistet werden, dass die Entschlüsselung nur unter rechtsstaatlicher Kontrolle zum Einsatz käme. „Digitale Grundrechte drohen mit einer solchen Maßnahme zum Totalverlust zu werden.“

Auch die FDP-Europapolitikerin Nicola Beer warnte vor schnellen Rezepten gegen den Terror und zählte dazu auch die Debatte über das mögliche Verschlüsselungsverbot. „Die Maßnahme wäre ein Irrtum“, erklärte die Vizepräsidentin des Europaparlaments der Deutschen Presse-Agentur. „Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist in einer digitalen Welt Kern geschützter Kommunikation zwischen Bürgern, die wir nicht leichtfertig aufbrechen dürfen.“ Terroristen würden sich nach einem Verbot andere Wege suchen, etwa getarnt über Videospiele.

EU-Parlament muss über Gesetz abstimmen

„Der vom Papier angedachte Zugang von Sicherheitsbehörden zu verschlüsselter Kommunikation, etwa durch Hintertüren, General- oder Drittschlüssel auf Ebene von Kommunikationsplattformen, würde also bedeuten, dass die Kommunikation über diese Plattformen prinzipiell einsehbar wäre: Jeder, der die Hintertür oder den Schlüssel kennt, kann die übertragenen Inhalte mitlesen“, mahnt Stephan Dreyer, Senior Researcher Medienrecht & Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung gegenüber dem „Science Media Center“. „Wo dies bei konkreten Tatverdächtigen gegebenenfalls noch angemessen erscheinen mag, ist die mit Hintertüren oder Generalschlüsseln einhergehende Möglichkeit der Einsehbarkeit von Gesprächen und Nachrichten unbescholtener Personen in jedem Fall unverhältnismäßig.“

Bereits auf der Videotagung der Innen- und Justizminister Anfang Dezember könnte der Beschluss offiziell verabschiedet werden. Sollten die EU-Staaten dem Papier zustimmen, so müsste allerdings die Kommission zunächst ein Gesetz vorlegen, über das Staaten und Parlament anschließend abstimmen können.