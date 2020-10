Verstoß gegen Richtlinien: Etsy verbietet QAnon-Produkte

Anzeige

Die Handelsplattform Etsy hat angekündigt, sämtliche Produkte, die im Zusammenhang mit der QAnon-Bewegung stehen, zu verbieten. Bereits am Donnerstag waren entsprechenden Merchandise-Artikel wie T-Shirts, Sticker und Fahnen nicht mehr auffindbar.

„Etsy ist fest entschlossen, die Sicherheit unseres Marktplatzes zu gewährleisten und ein integratives Umfeld zu fördern. Unsere Verkaufsrichtlinien verbieten Artikel, die Hass fördern, Gewalt auslösen oder schädliche Fehlinformationen befeuern und unterstützen. In Übereinstimmung mit unseren Richtlinien entfernen wir Artikel, die im Zusammenhang mit QAnon stehen, von unserem Marktplatz", teilte ein Sprecher gegenüber „Insider“ mit.

Desweiteren hat Etsy Waren von seiner Plattform genommen, die in Verbindung mit der rechtsextremen Gruppierung „Proud Boys“ stehen. Andere Anbieter wie Amazon und Ebay verbieten diese Produkte ebenfalls auf ihren Plattformen. QAnon-Artikel sind bei Amazon und Ebay indes weiterhin verfügbar.

Facebook verschärft Maßnahmen gegen QAnon-Inhalte

Bereits am Dienstag hatte das soziale Netzwerk Facebook angekündigt, künftig stärker gegen Beiträge, Gruppen und Seiten der QAnon-Bewegung vorzugehen. „Ab heute werden wir alle Facebook-Seiten, Gruppen und Instagram-Kanäle entfernen, die QAnon repräsentieren, auch wenn sie keine gewalttätigen Inhalte enthalten“, hieß es dazu in einer Pressemitteilung. In einem ersten Schritt wurden bereits hunderte Inhalte entfernt.

Die Bewegung QAnon verbreitet seit 2017 Verschwörungstheorien rund um den sogenannten „Deep State“, einer angeblichen Geheimregierung, bestehend aus demokratischen Politikern, Beamten, Schauspielern, Medien und Banken. Anhänger behaupten zudem, dass jene Schattenregierung mit Satanismus und der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Zusammenhang stehe. Vor allem soziale Netzwerke wie Twitter, Youtube und Facebook dienten der Bewegung in der Vergangenheit als Orte des Austauschs.