elternabendundsex: Neuer Trend auf Twitter erregt Aufsehen

Hannover. Streckt das Kind seinen Eltern einen ramponierten Zettel samt Eselsohren entgegen, der mit den Worten „Einladung zum Elternabend“ gekennzeichnet ist, verdrehen viele Mütter und Väter die Augen. Darauf folgt ein Anflug chronischer Unlust. Und darauf die Frage, ob man sich beim letzten Mal krankgemeldet hat oder ob es womöglich in Ordnung wäre, bei diesem Mal so zu tun, als wäre man verhindert. Denn versammeln sich Eltern und Lehrer, bedeutet das in der Regel ein sich wiederholendes Abklappern vermeintlich wichtiger Fragen wie „Gibt es zu viele Hausaufgaben?“, „Sollte die Sitzordnung geändert werden?“ und „Was können wir tun, damit der Schulranzen leichter wird?“.

#elternabendundsex: Die zehn lustigsten Tweets

Allerdings müssen wiederkehrende Themen keineswegs langweilig sein. Auf Twitter trendet aktuell der Hashtag #elternabendundsex. Allein während dieser Artikel geschrieben wurde, stieg die Anzahl an Tweets von 1300 auf fast 1700 an. Eltern, Lehrer und Spaßvögel sammeln Aussagen und Fragen, die sich bei Veranstaltungen wie Elternversammlungen häufen – und ohne den richtigen Kontext auch ganz anders klingen könnten.

Das ging ja jetzt doch schneller als erwartet.“#elternabendundsex — Spatzengezwitscher (@Spatzengepiepe) December 20, 2019

Wenn Sie enger zusammenrücken hat der Vater von Karl auch noch hinten Platz. #elternabendundsex — James Tiberius Lehnsherr III. (@derLehnsherr) December 20, 2019

Wischt ihr bitte zum Schluss noch die Tische ab?#elternabendundsex — Cpt. Junuh (@Stephan41907198) December 20, 2019

"Es wäre schön, wenn sich schnell Freiwillige für die verschiedenen Positionen finden könnten."#elternabendundsex — Jingelbellchen (@DieJelli) December 20, 2019

Es freut mich, dass auch dieses Mal wieder fast alle gekommen sind! #elternabendundsex — Mir doch egal🕴️ (@quotes_bundy) December 20, 2019

Bitte tragen Sie in die Liste ein, ob Fotos der Veranstaltung veröffentlicht werden dürfen.#elternabendundsex — MISS GESCHICK (@MamaMammut) December 20, 2019

Wir waren insgesamt 20 und ich war der einzige Mann.#ElternabendundSex — Pu der Zucker (@pu_zucker) December 20, 2019

Wer noch nicht bezahlt hat, kann das jetzt tun.#ElternabendundSex — Gedankenbalsam (@Gedankenbalsam) December 20, 2019

"Können wir bitte gleich zur Sache kommen?"#Elternabendundsex — Pöbeline (@TariTarina) December 20, 2019

Nun stell Dich nicht so an. Es ist doch nur einmal im Jahr!#elternabendundsex — Gordon Shumway (@ausserirdischer) December 20, 2019

Deshalb trendet der Hashtag aktuell bei Twitter

Der plötzlichen Hype ist auf einen Tweet des Blogs Twitterperlen zurückzuführen. Dort werden täglich lustige Bilder und Sprüche der Plattform gepostet – und 46.500 Follower erfreuen sich daran.

Drüben auf Facebook haben sich einige Fans ein letztes Meme für dieses Jahr gewünscht. In diesem Sinne:



Wir suchen Sätze, die man sowohl beim Elternabend als auch beim Sex sagen kann.



Der Hashtag lautet #elternabendundsex



Die besten veröffentlichen wir dann morgen✌️



3-2-1 Go! — T.witterperlen 🏆 (@tperlen) December 20, 2019