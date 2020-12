Eine neue PC-Ära? So schneidet Apples M1-Chip im Praxistest ab

Anzeige

Berlin. Bei manchen Laptops reichen schon ein paar offene Browser-Fenster aus, um den eingebauten Lüfter lärmend in Gang zu setzen. Andere kommen zwar ohne Lüfter aus, sind dafür aber in der Leistung stark beschränkt. Das neue Macbook Pro von Apple räumt mit diesen bisherigen Konstanten des Mobile Computings auf.

Das liegt am neu entwickelten M1-Prozessor in sogenannter ARM-Architektur, mit dem Apple seinem bisherigen Hauslieferanten Intel den Rücken kehrt. Gleich drei verschiedene Rechner bietet der iPhone-Konzern mit M1-Prozessor an: Macbook Air, Mac Mini und eben das hier getestete neue Macbook Pro. Seine neue Chip-Generation aus eigener Entwicklung nennt das Unternehmen auch Apple Silicon.

Der neue M1-Prozessor basiert auf Apples A14-Chip, der im aktuellen iPhone 12 steckt. Genau genommen ist der M1 nicht nur ein Chip, sondern ein sogenanntes System-on-a-Chip (SoC), denn in dem Gehäuse steckt nicht der Hauptprozessor (CPU) mit acht Kernen. Vier davon sind für Hochleistungsaufgaben zuständig, die anderen vier erledigen die Aufgaben, die nicht so viel Power benötigen.

Sparsam wie ein Smartphone-Chip

Auf dem SoC befinden sich außerdem eine ebenfalls achtkernige Grafikeinheit (GPU), eine „Neural Engine“ für maschinelles Lernen (16 Kerne) sowie ein direkt angebundener Arbeitsspeicher. Mit diesem Konzept verabschiedet sich Apple von der x86-Architektur, die seit Jahrzehnten den PC-Markt dominiert. Wie bei fast allen Smartphones kommt nun besagte ARM-Architektur zum Einsatz, die vor allem als besonders energieeffizient gilt.

Vergleicht man das Macbook Pro mit Laptops aus der Windows-Welt, darf man sich nicht unbedingt auf die Aussagen der M1-Präsentation verlassen. Apple hatte damals behauptet, die neuen MacBooks seien beim Prozessor dreieinhalb Mal so schnell. Für die Grafik nahm Apple in Anspruch, sechs Mal schneller zu sein, bei den KI-Anwendungen sogar fünfzehn Mal flotter.

Allerdings hatten sich Apple-Chef Tim Cook und seine Kollegen etwas schwachbrüstige Vergleichskandidaten aus dem Intel-Universum ausgesucht. Aber auch mit gut ausgestatteten Intel-Rechnern kann sich das Ergebnis sehen lassen: Hier landet ein M1-Macbook in der Klasse der aktuellen Core-i7-Mobilprozessoren von Intel (Tiger Lake), die aber deutlich mehr Strom verbrauchen und im Betrieb viel wärmer werden.

Auch ein schnelles Macbook Pro (2019) mit Intel-Chip kann beim Benchmark-Test Geekbench 5 nicht mit dem neuen M1-Mobil-Mac mithalten. Das neue Macbook Pro schlägt das Vorgängermodell sowohl im Single-Core-Score als auch im Multi-Core-Score um das Doppelte.

Rasend schnell

Im Praxistest fällt auf: Zum einen sind Anwendungen wie der Apple-Webbrowser Safari, die schon voll auf das neue System angepasst sind, rasend schnell. Das Macbook Pro produziert also nicht nur herausragende Benchmark-Ergebnisse auf dem Teststand, sondern auch in der Praxis.

Das gilt auch für Anwendungen, die nicht von Apple stammen, aber auch schon auf die neue Hardware hin optimiert wurden, etwa das Grafikprogramm Pixelmator Pro 2.0. Die zweite Überraschung: Programme wie die Creative Cloud von Adobe (Photoshop, Premiere Pro und andere), die noch für x86 geschrieben wurden, laufen häufig so schnell, wie auf einem aktuellen MacBook Pro aus der Intel-Ära.

Möglich macht dies Rosetta 2, eine Laufzeitumgebung, die den Programmcode einer Intel-Applikation bei deren ersten Start in ARM-Code übersetzt und dann auf dem Rechner ablegt. Die Umgebung ist nach dem Stein von Rosetta benannt, einem der bedeutendsten archäologischen Funde der Geschichte.

Der Stein lieferte den Schlüssel zur Entzifferung der ägyptischen Schriften. Auf dem Stein waren drei Texte in drei verschiedenen Schriften eingemeißelt: in Hieroglyphen, Demotisch und Griechisch. Die moderne Rosetta-Variante liefert eine dynamische binäre Übersetzung von x86- zu ARM-Code.

M1-Familienfoto: Der neue Chip steckt sowohl schon im Macbook Air (l-r) als auch im Macbook Pro und im Mac Mini. © Quelle: Apple Inc./dpa-tmn

Mit Rosetta läuft’s

Rosetta 2 bringt auch Klassiker wie Microsoft Word zum Laufen. Beim ersten Start vergehen knapp zehn Sekunden, danach braucht es nur noch fünf Sekunden, bis das Office-Programm einsatzbereit ist. Auch Spiele wie „Rise of the Tomb“ oder „Batman Arkham City“ von Steam liefen gut unter Rosetta 2, sogar etwas flotter als die nativen Ausgaben auf dem hochgerüsteten Intel-Mac aus dem Jahr 2019. Lediglich eine ältere Version einer VPN-Software von Cisco weigerte sich im Test, einen Netz-Tunnel aufzubauen.

Eine weitere Erkenntnis: Selbst in der Rosetta-Umgebung kann das neue M1-Macbook die Anforderungen so gut umsetzen, dass das Gerät niemals warm oder gar heiß wird. Im Test lief der Lüfter nur einmal, nämlich als mehrere Volllast-Benchmark-Tests liefen, Google Chrome mit 25 Tabs geöffnet war und gleichzeitig ein 4K-Video mit Final Cut Pro bearbeitet wurde.

Bei einem Laufzeittest bei voller Helligkeit hielt das Macbook Pro fast zehn Stunden lang durch, bei reduzierter Helligkeit machte der Akkus sogar erst nach knapp 28 Stunden schlapp. Die Zeiten, als man sich gefragt hat, ob der Rechner einen ganzen Arbeitstag ohne Steckdose auskommen wird, sind mit den neuen M1-Chips vorbei.

iOS-Apps auf dem Macbook

Neben den nativen M1-Programmen und den Applikationen für Intel-Macs können sich die Anwender der neuen Mac-Generation darauf freuen, auch manche iOS-Programme nutzen zu können, beispielsweise den populären Podcast-Player Overcast. Dabei gibt es allerdings Einschränkungen. Zum einen laufen nicht alle iOS-Apps auf den M1-Macs, weil sie beispielsweise Hardware wie GPS benötigen.

Außerdem können Entwickler selbst entscheiden, ob die Apps auch auf dem Mac laufen können sollen. Bei Apps wie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Facebook und Snapchat haben die Entwickler offenbar ihr Veto eingelegt. Derzeit können die Fenstergrößen der iOS-App noch nicht frei bestimmt werden. Das soll sich aber mit einem Update bald ändern.

Eine Umgebung wie Boot Camp, in der das Microsoft-Betriebssystem Windows nativ läuft, gibt es wegen der neuen Chip-Architektur nicht mehr. Hersteller wie Vmware und Parallels haben Virtualisierer auf Software-Ebene angekündigt. Diese sind aber noch nicht erhältlich.

Das neue M1-Macbook-Pro hinterlässt im Test einen durchgehend guten Eindruck: Das ist selten. Im Gegensatz zu vielen anderen Innovationen hat man auch nicht das Gefühl, als unfreiwilliger Beta-Tester zu fungieren. Das neue M1-Konzept wirkt durchdacht und ausgereift, obwohl es brandneu ist.

Webcam so la la

Wenn man nach dem Haar in der Suppe sucht, wird man an drei Stellen fündig. Zum einen hat Apple darauf verzichtet, eine bessere Kamera für Facetime, Zoom, Microsoft Teams oder andere Videokonferenzlösungen zu spendieren. Die verbaute Optik liefert nur eine Auflösung von 720p (1280 mal 720 Pixel) statt Full HD (1920 mal 1080). Immerhin optimiert das M1-System das Bild ein wenig, so dass das Farbrauschen verringert wird. Richtig knackig scharf gerät das Bild aber nicht. Dazu müsste man eine externe Kamera anschließen.

Das zweite Manko ist systembedingt. Da der Arbeitsspeicher fest auf dem M1-SoC verbaut ist, kann man hier im Nachhinein nichts aufrüsten. Acht Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher sind Standard, 16 GB gibt es für 224 Euro Aufpreis. Damit erhöht sich der Grundpreis für das 13-Zoll-Gerät von 1412 Euro auf 1636 Euro.

Und außerdem hat Apple bei den Anschlüssen gespart: Zwei Thunderbolt-Ports (USB-C) und einen Kopfhöreranschluss dürften gerade für ambitionierte Anwender zu wenig sein. Immerhin kann man mit einer Docking-Station Abhilfe schaffen.

Fazit: Apple ist mit dem sorgfältig vorbereiteten Umstieg auf ARM-Prozessoren ein großer Coup gelungen, der noch für viel Bewegung auf dem PC-Markt sorgen wird. Auf die neuen iMacs und weitere Laptop-Modelle mit M1-Chips darf man gespannt sein.