Ein globaler Albtraum

Amerikanische Wähler, die per E-Mail eingeschüchtert wurden, bis sicher war, dass sie in ihrer Wahlentscheidung so reagieren würden, wie es die Absender der E-Mails und deren Auftraggeber wollten. Millionenschwere Trump-Spender, die untereinander Strategien entwickeln, wie sie anonym bleiben und gleichzeitig den Politikbetrieb mit Schwarzgeld fluten können. Und Wahlen in 68 Ländern, die entweder in großem Stil manipuliert werden sollten oder es tatsächlich wurden. Die jüngsten Erkenntnisse zum Cambridge-Analytica-Skandal übertreffen die schlimmsten Befürchtungen.

Nicht ein einzelnes autoritäres Staatsgefüge ist es, das da seine Bürger drangsaliert, wie in George Orwells Dystopie „Neunzehnhundertvierundachtzig“ beschrieben. Die Fiktion wird von der Realität der Datendiebe und Strippenzieher noch weit übertroffen. Ein Netz von Kriminellen, Politikern, Geheimdiensten und Unternehmen, die vom Monopol auf dem Weltmarkt träumen, bringt unsere demokratischen Strukturen nachhaltig ins Wanken, ohne dass wir das Beben im Untergrund mitkriegen. Befeuert wurde und wird dieses undurchsichtige Konglomerat aus Machtgier und Verbrechen durch alerte Jungakademiker, die in kühler Analytik ihre Fallstudien formulieren und somit für ihre im Dunklen bleibenden Auftraggeber ganze Staatsgebilde sturmreif schießen könnten.

Und was tut die Politik? Sie bleibt gänzlich analog. Die dunklen Abgründe des Internets bleiben aus der Sicht der Regierenden großenteils der Kinderprostitution und dem Waffenhandel vorbehalten. Dass aber mit ausgeklügelten Methoden und so schlichten Werkzeugen wie E-Mails oder Facebook-Posts unsere Demokratie ausgehöhlt wird, enthüllen keine Datenschützer, sondern eine 33-Jährige, die Teil des Manipulationssystems war. Das staatliche Aufrüsten gegen Hacker mag eine Lösung sein, den ein oder anderen Cybermissbrauch in den Griff zu kriegen. Für diese globale Bedrohung unserer Werte wäre aber etwas ganz anderes vonnöten: eine Firewall der Demokratie – ein schnelles und entschlossenes, internationales Handeln, das die Gesellschaften vor dem Missbrauch von Unternehmen wie Cambridge Analytica schützt. Aber das klingt ähnlich realistisch wie ein erfolgreicher Klimagipfel.