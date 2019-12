Ebay-Kleinanzeigen: Die zehn kuriosesten Inserate des Jahres

Anzeige

Jeder zweite deutsche Onlinekunde nutzt Ebay-Kleinanzeigen mindestens einmal im Monat - das behauptet der Online-Anzeigenmarkt zumindest. Kein Wunder also, dass da unter etwa 35 Millionen ständig verfügbaren Anzeigen einiges Skurriles zusammenkommt. Hier also die ausgefallensten Angebote des Jahres 2019.

Im April diesen Jahres sorgte ein Anbieter bei Ebay-Kleinanzeigen für Lacher: Der Nutzer hatte eine Zwei-Euro-Münze bei dem Online-Kleinanzeigenmarkt eingestellt, die eine Fehlprägung aufwies. An sich erst einmal nichts besonderes, denn die Fehlprägungen sind sicherlich selten und haben oft einen gewissen Wert. Besonders war nur der Preis, der dem Nutzer für die Münze vorschwebte. Für zwei Millionen Euro wollte dieser seine Kostbarkeit nämlich an den Mann bringen.

Was gibt es schöneres, als im Frühjahr, sobald die Sonne rauskommt, das Fahrrad aus dem Keller zu holen und eine gemütliche Runde zu drehen. Dachte sich wohl auch diese Ebay-Kleinanzeigen-Nutzerin. Dass ihr Exfreund das Rad auseinander- und nicht wieder zusammengebaut hatte und dies schon so lange zurücklag, dass sie sich nicht einmal mehr an den Fehler des Fahrrades erinnern konnte, schien ihr offensichtlich nur zweitrangig. Schließlich werden ja auch oft genug Autos zum Basteln angeboten - warum dann nicht auch Fahrräder.

Eine bewusst informell formulierte Anzeige hat eine sich selbst als extrem "gechillt" bezeichnete Familie bei Ebay veröffentlicht. Die "coole 8-beinige Familie mit Knete" dürfte für Aufmerksamkeit und vor allem Abwechslung bei den Lesern geführt haben.

Das Auto einer Trainerlegende fahren? Kein Problem bei Ebay-Kleinanzeigen: Erst im September wurde der "Mini Cooper" von Jürgen Klopp eingestellt. Verständlich aber nervig: Mit den Fahrzeugpapieren als Beweisdokument wurde der Verkaufspreis von anfänglichen 4000 Euro auf 7500 Euro "nach oben korrigiert", nachdem dem Anbieter das große Interesse klar wurde. Verkauft wurde das Gefährt trotzdem.

Wenn der Sommer und die Sommerferien nahen, ist es oft so, dass Haustiere in Heime gegeben, ausgesetzt oder verkauft werden. So auch in diesem Jahr. Im Juni hat ein Nutzer sein handzahmes, geimpftes Haustier mit Halsband und Leine angeboten. Auf den Hund gekommen? Nicht wirklich, denn hier wurde eine "schöne und bläulich farbene Hausfliege" für einen Euro angeboten.

Einmal am eigenen Leib spüren, wie es sich in einem Gefängnis lebt? Kein Problem für jemanden, der zufällig 220.000 Euro übrig hat. Denn für diesen Betrag wird aktuell ein voll eingerichtetes Gefängnis - inklusive kleinen Extras wie Gefängnisküche und Zellentüren - in Sachsen angeboten. Die Anzeige wurde schon über 20.000 Mal geklickt. Ob es bereits Interessenten gibt, ist nicht bekannt. Für eine neue Staffel Prison Break wäre das Gebäude definitiv ideal - was Hollywood dazu wohl sagen würde?

Wer Ajoli liebt und sich Scampi nicht ohne Knoblauchöl vorstellen kann, hat Anfang des Jahres 2019 eine gute Chance verpasst. Denn ein Kölner bot 15 Tonnen Knoblauch an - gratis für Selbstabholer. Wegen eines Fehlers in der Zwischenlagerung hatte dieser nämlich angefangen zu keimen und konnte nicht mehr verkauft werden. Ob das Angebot in Anspruch genommen wurde, ist nicht bekannt. Fünf Tonnen Knoblauch konnten laut Presseberichten aber noch gerettet werden.

Sie sind heute noch traurig, dass die Einladung nach Hogwarts nie kam? Diese Anzeige verspricht, sich wenigstens wie Harry Potter fühlen zu können. Auf dem ersten Bild der Anzeige ist der Anbieter noch in seinem roten T-Shirt zu sehen.

Auf dem zweiten Bild war er bereits unsichtbar. Ob er genauso viele kreative Antworten bekam oder den Umhang tatsächlich verkaufen konnte, bleibt wohl sein Geheimnis.

Auf dem zweiten Bild trägt er, so sagt es der Ebay-Nutzer zumindest, den Tarnumhang von Harry Potter und ist unsichtbar. Für nur 500 Euro bietet er dieses einzigartige Kleidungsstück an - ob es verkauft wurde, ist allerdings nicht bekannt. Pluspunkt für Kreativität, Minuspunkt fürs Bild aufhängen.

Sie lieben den "Tatort" und den Osten Deutschlands sowieso? Dann aufgepasst: Diese Anzeige könnte vielleicht bald wieder online sein - denn verkauft wurde die blaue Simson Duo 4/1 für 9.900 Euro beim letzten Mal nicht. Der Anbieter wurde mit Fragen über das "Tatort"-Auto zugespamt - mit Angeboten aber leider nicht. Daher dürfte die Requisite aus dem "Weimarer Tatort" bald wieder erhältlich sein.

Wem das Gefängnis zu teuer war, das Fahrrad aber zu anspruchslos, der konnte sich Anfang des Jahres für 3.500 Euro seinen Handwerker-Traum erfüllen. In Biendorf in der Nähe von Halle (Saale) wurde ein leerstehendes Bahnhofsgebäude mit traumhaftem "Renovierungsbedarf vom Dachstuhl bis in den Keller" verkauft.

