EA Play wird kostenlos für Xbox Game Pass-Besitzer

Wer den Xbox Game Pass für den PC abonniert hat, kann zukünftig auch die Spiele des EA Play Angebots nutzen. Microsoft kündigte überraschend eine Kooperation mit Electronic Arts für den Game Pass Ultimate und den Game Pass an. So können Xbox Game Pass Besitzer FIFA, Battlefield und Co. ohne zusätzliche Kosten spielen. Darüber hatte gamestar.de berichtet.

EA Play kostenlos für Xbox Game Pass-Besitzer - Bis zu 60 Spiele

Noch Ende 2020 startet das Angebot, bei dem es EA Play gratis dazu gibt. Dies gilt laut gamestar.de für alle, die den Xbox Game Pass Ultimate oder den Game Pass für PC abonniert haben.

Mit EA Play können Nutzer über 60 Spiele des Publishers, darunter unter anderem FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, die Battlefield- und Mass-Effect-Reihe oder Die Sims spielen. Zudem gibt es exklusive Ingame-Inhalte wie Herausforderungen und Belohnungen für die Abonnenten, Rabatte auf digitale Einkäufe wie EA-Spiele und DLCs. Kunden können sich außerdem Vorabzugänge von bis zu 10 Stunden für Spiele wie Madden NFL 21 oder FIFA 21 sichern.

Was kostet der Xbox Game Pass? Wahl zwischen Xbox Game Pass und Game Pass Ultimate

Den Xbox Game Pass gibt es im ersten Monat für einen Euro, anschließen liegen die monatlichen Kosten bei 4 Euro - EA Play gibt es kostenlos obendrauf. Regulär kostet das EA Abo einzeln ebenfalls 4 Euro und 15 Euro pro Monat in der Premium-Variante.

Der Game Pass Ultimate für PC und Konsole inklusive Cloud-Gaming für Android-Geräte, sowie Xbox Live Gold kostet im ersten Monat ebenfalls einen Euro, die Monate darauf belaufen sich die Kosten auf 13 Euro pro Monat.