Diskussionen im Netz: Welchen Einfluss haben Bots?

Vielleicht wird unser Leben gerade von Maschinen ruiniert. Was nach „Terminator“ klingt, ist in Wirklichkeit viel subtiler: Computerprogramme fluten Twitter, Facebook und Kommentarspalten mit Hetze und Falschmeldungen. Das ist nicht nur eine Vermutung, das behaupten renommierte Institutionen wie die Carnegie Mellon University. Viele Twitter-Konten, die sich aktiv an der Corona-Debatte beteiligen, seien eigentlich Bots, schrieb die Universität in einer Pressemitteilung.

Immer wieder werden politische Großereignisse so erklärt: Die sogenannten Social Bots tragen eine Mitschuld an der Wahl Donald Trumps. Oder am Rechtsruck in Europa. Doch stimmt das wirklich? Die Frage ist überraschend schwierig zu beantworten. Denn dazu muss man erst einmal klären, was überhaupt ein Bot ist – und wie man die künstlichen von echten Nutzern unterscheiden kann.

Bots handeln komplett automatisiert

Schon auf die erste Frage gibt es verschiedene Antworten. Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag etwa bestimmte 2017, Bots seien Computerprogramme, die sich fälschlich als Mensch ausgeben. Adrian Rauchfleisch, der als Kommunikationswissenschaftler in Zürich und Taiwan an dem Thema forscht, betont dagegen, es gehe um Automatisierung. Ein Bot sei also ein Account, der „komplett automatisiert funktioniert“, ohne dass ein Mensch ihm sagen muss, was er twittern oder bei Facebook posten soll.

Klingt einfach. Aber in der Praxis ist es gar nicht so leicht zu erkennen, ob man einen Bot vor sich hat oder nicht – auch für Wissenschaftler. Statt einer genauen Definition nutzen viele Studien, die sich mit dem Phänomen Bots beschäftigen, nur Schwellenwerte. Um zu trennen, wer ein Bot und wer ein genuiner Social-Media-Nutzer ist, stützen sie sich auf Tools, die Rauchfleisch als „Black Box“ kritisiert: Denn sie geben keinen klaren Einblick, warum sie bestimmte Accounts für Bots halten oder nicht. Ein solches populäres Analysewerkzeug ist etwa die Software Botometer, viele Untersuchungen zum Thema arbeiten damit. Doch Rauchfleisch hat in einer im April veröffentlichten Studie gezeigt, dass ein und derselbe Account von dem Programm mal eher für einen Mensch gehalten wird, dann wieder eher für eine Maschine.

Bots aus der Black Box

Twitter selbst nimmt inzwischen auch an der Debatte teil und wehrt sich gegen die Darstellung, Roboter hätten das Netzwerk übernommen. Vor ein paar Wochen nahmen die Mitarbeiter Yoel Roth und Nick Pickles in einem Hintergrundartikel vermeintliche Bot-Erkennungszeichen auseinander. Weder ein kryptischer Nutzername noch fehlende persönliche Angaben im Nutzerprofil, noch 100 oder mehr verschickte Tweets am Tag seien ein klarer Hinweis darauf, dass es sich um keinen Menschen, sondern einen Bot handele.

Zahl, Wesen und Möglichkeiten der Social Bots bleiben also noch unklar. Was man aber weiß: Im Einsatz in den sozialen Netzwerken sind vor allem simpel gestrickte Programme, die zum Beispiel Werbung machen, und seltener solche, die eine politische Agenda haben. Rauchfleisch kritisiert daher, dass es Wissenschaftler gebe, die auf der Basis einzelner, limitierter Studien „Panik schüren“. Denn die Frage, inwiefern Bots tatsächlich die öffentliche Meinung prägen können, ist noch offen. Vielleicht sei das auch nicht die wichtigste Frage, sagt Lena Frischlich, Kommunikations- und Medienforscherin an der Uni Münster. In der Diskussion ob Bot oder nicht, gehe oft unter, „dass versucht wird, Onlinediskurse zu verzerren“ – ob nun von echten Menschen oder virtuellen Programmen.

Die schreiende Minderheit

Frischlich kennt eine Reihe von Studien, die belegen, dass „eine große Anzahl an Online-Interaktionen nicht unbedingt einer großen Anzahl an Individuen“ entspricht. Diese Zerrbilder können jedoch auch natürlich entstehen: Die Mehrheit schweigt, also bestimmt eine Minderheit die Diskussion.

Wenn ein Hashtag auf Twitter trendet, dann wirkt das erst einmal so, als würden alle darüber reden. Aber wie viele Nutzer tatsächlich zu einer Sache tweeten, bleibt unklar. Was auf der Straße als eine versprengte Gruppe erkennbar wäre, kann online deutlich lauter klingen. „Hyperaktive Accounts und eben auch Pseudo-User“ könnten so bestimmten Debatten im Vergleich zum Alltag „eine höhere Relevanz zuschreiben“ und „extreme Meinungen“ fördern. Einfach gesagt: Kleine Gruppen plustern sich online auf. Sie können gezielte Kampagnen fahren, um etwa einen politischen Kampfbegriff in die Twitter-Trends zu bringen.

Für Nutzer bedeutet das, dass sie einerseits verstehen müssen, dass Hass, Hetze und Verschwörungstheorien nicht nur von Bots, sondern auch von echten Menschen stammen können. Andererseits dürfen sie sich nicht von vermeintlichen Mehrheiten in die Irre führen lassen: Ein Shitstorm auf Twitter ist noch keine Großdemo.