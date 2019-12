Digitale Grüße: Die besten Whatsapp-Sprüche zu Weihnachten

Anzeige

Hannover. In Zeiten von Smartphones lösen digitale Grußbotschaften, die über Whatsapp und andere Messenger verschickt werden, die klassische Weihnachtskarte immer weiter ab. Das birgt einige Vorteile. Zum Beispiel reicht es, die Wünsche am Feiertag selbst zu formulieren oder gar zu kopieren. Und mit den passenden Emojis versehen, bereiten sie dem Empfänger garantiert eine Freude. Damit die ganze Familie an Weihnachten gegrüßt werden kann, hat das Technik-Fachmagazin „Inside Digital“ passende Sprüche für die Familie, den Partner und Freunde gesammelt. Wir haben die besten Grüße zum Kopieren und Einfügen für Sie zusammengestellt.

Die schönsten Whatsapp-Sprüche zu Weihnachten

Fichten 🎄, Lametta, Kugeln und Lichter 🔥, Plätzchenduft und frohe Gesichter, Freude am Schenken – das Herz ❤️ wird so weit. Ich wünsche allen: Eine fröhliche Weihnachtszeit 🎅

Ich wünsche schöne Weihnachtstage. Das ist doch klar und ohne Frage. Bei Tannenduft 🎄 und Kerzenschein 🔥 möge alles friedlich und fröhlich sein.

Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar 🌟. Ich wünsche dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. 🎅

Mit diesem Whatsapp-Gruß möchte ich dir sagen: Viel Freude an den Weihnachtstagen. 🎁🎅

Frohe Weihnachten 🎅 euch allen, dieser Wunsch kommt von Herzen ❤️. Feiert schön in euren Hallen und lasst hell leuchten die Weihnachtskerzen 🔥.

Romantik außerhalb des Valentinstags: Weihnachtsgrüße für Paare

Selbst aus weiter Ferne strahlen deine Augen wie zwei Weihnachtssterne. 🌟

Schöne Lieder – warmes Wort, tiefe Sehnsucht – ruhiger Ort. Gedanken, die voll Liebe ❤️ klingen. Weihnachten 🎅 möchte ich nur mit dir verbringen.

Zeit für Liebe ❤️ und Gefühle, heute bleibt es draußen kühl. Kerzenschein 🔥 und Plätzchenduft, Weihnachten liegt in der Luft.

Weihnachten ohne dich ist wie Winter ohne Schnee, wie Toffi ohne Fee, wie Him ohne Bär, ich lieb‘ dich doch so sehr. ❤️

Ich wünsch mir ein Geschenk 🎁, an das ich immer denk. Zum Glück gibt’s ja dich, das ist schon genug für mich. ❤️

Nimm’s mit Humor: Lustige Grüße zu Weihnachten

Advent, Advent, dein Smartphone brennt. Erst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten 🔥. Ist dann auch der Akku breit, weißt du, es ist Weihnachtszeit! 🎅

Willst du mit dem Christkind rocken, musst du es mit Lametta locken. 🎄

Findet der Bauer Lametta im Essen, weiß er, er soll das Geschenk 🎁 nicht vergessen!

Christkind, Christkind, guter Gast, hast du mir etwas mitgebracht 🎁? Hast du was, dann setz dich nieder. Hast du nichts, dann geh gleich wieder.

Ich mag den Beerenpunsch: Nach fünf habe ich einen Wunsch. Darum schreib ich flink dem Weihnachtsmann 🎅, solange er meine Schrift noch lesen kann.