Diese Papierhülle ändert die Nutzung des Smartphones erheblich

Es klingt zunächst wie ein Scherz - und sieht zugegeben auch so aus: Es geht um eine Papierschachtel, in die man ab sofort sein Smartphone stecken soll, um weniger Zeit vor dem Display zu verbringen. Das Digital-Detox Projekt mit dem Namen "Envelope" (zu deutsch: Briefumschlag) wurde von der Londoner Agentur "Special Projects" entwickelt und ist ausschließlich für Google Pixel 3a Smartphones vorgesehen. Auf Googles Plattform "Digital Wellbeing Experiments" wurde die Anwendung nun veröffentlicht.

Der Technik-Riese arbeitet regelmäßig an Digital Wellbeing Projekten und will damit Menschen helfen, die Balance zwischen Technik und dem "realen Leben" zu finden. Die Projekte kommen meistens in Form von kostenlosen Apps für Android-Geräte daher, wie "Activity Bubbles." Die App misst in Form von Blasen, die sich auf dem Startbildschirm sammeln, wie oft am Tag das Handy entsperrt wurde.

Die Papphülle muss eigenständig zusammengebastelt werden. Dafür stellt Envelop eine pdf-Datei zur Verfügung, die ausgedruckt werden muss. © Quelle: Colin Ross for Special Projects Studio Ltd.

Nur noch Anrufe möglich

Wer mit der Zeit allerdings eine gewisse Blindheit für derartige Dinge entwickelt, könnte nun auf Envelope zurückgreifen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, setzen die Macher tatsächlich auf Papier, das vom Nutzer zugeschnitten und verklebt werden muss. Eine Vorlage zum Ausdrucken liefert die dazugehörige Envelope-App - Vorlage sowie App sind kostenlos. Die App muss nur noch aktiviert werden - und schon beginnt die Auszeit.

Die Envelope-Hülle verwandelt das Smartphone in ein Dumbphone. Das heißt, die Nutzer können nur noch Anrufe tätigen und die Uhrzeit sehen. Das funktioniert, weil das Licht des Displays durch den Umschlag scheint und der Touchscreen auch durch die Hülle nutzbar ist. Eine zweite Hülle lässt immerhin noch die Nutzung der Kamera zu. Fotos und Videos aufzunehmen ist möglich, sie können allerdings erst angeschaut werden, wenn das Smartphone aus dem Kuvert befreit wurde.

Papierhülle nur einmalig nutzbar

Wer nur mit Telefonieren und Fotos aufnehmen auf Dauer nicht glücklich wird, kann sein Smartphone natürlich wieder aus der Papierhülle befreien. Aber: Danach ist es mit der Entspannung vorbei - Envelope kann nur einmal genutzt werden und erhöht wahrscheinlich genau damit den Druck, das Kuvert nicht aufzureißen. Wer es doch tut, bekommt von Envelope angezeigt, wie lange er durchgehalten hat. Danach kann die normale Smartphone-Nutzung wieder beginnen.

Möglich ist die Minimalnutzung durch Envelope zunächst nur für das Goolge Pixel 3a. Im Google Play Store kann man die App kostenlos runterladen.

