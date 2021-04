„123456“, „iloveyou“ und „schalke04“: Das sind Deutschlands schlechteste Passwörter

Anzeige

Wenn es um das Sichern von Accounts im Internet geht, geben sich Nutzerinnen und Nutzer häufig nicht viel Mühe. Egal, ob beim Email-Postfach, dem Streaming-Anbieter oder dem Shopping-Konto: Selbst im Jahr 2020 gingen viele noch locker mit der eigenen Datensicherheit um. Das zeigt eine aktuelle Liste der am häufigsten verwendeten – und damit schlechtesten – Passwörter im Jahr 2020, die der IT-Sicherheitsdienstleister Nordpass veröffentlicht hat.

Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit einem Drittanbieter für die Auswertung von Datenlecks mehr als 275 Millionen Passwort-Daten analysiert. Unangefochten an Platz eins steht mit mehr als zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern der Klassiker unter den riskanten Passwörtern: „123456“. Gefolgt von seinem längeren Bruder „123456789“, den laut der Auswertung immerhin noch 1,2 Millionen Menschen als ein legitimes Passwort erachten. Dass diese einfachen Passwörter häufig keine Sicherheit versprechen, zeigt die Anzahl der Hacks. Accounts oder Daten, die mit „123456“ geschützt waren, wurden in fast 24 Millionen Fällen geknackt.

In den Top-20 der Liste tauchen außerdem noch weitere Dauerbrenner der Simplizität auf wie „password“, „111111“, „abc123“ oder auch „iloveyou“ auf. Laut den Experten brauchen Hacking-Tools weniger als eine Sekunde Zeit, um sie zu knacken. Allerdings gibt es auch beliebte Passwörter, bei denen das Knacken etwas mehr Zeit beansprucht: Um beispielsweise „schalke04“ zu hacken, dauert es rund einen Tag. Bei „DIOSESFIEL“, ebenfalls einem beliebten Passwort, sind es immerhin zwölf Tage.

Das sind die Top-10 der unsichersten Passwörter

Der IT-Dienstleister Nordpass hat in Kooperation mit Analysten Millionen von gehackten Nutzerdaten ausgewertet. Das sind demzufolge die zehn am häufigsten genutzten und damit unsichersten Passwörter der Deutschen.

123456 123456789 12345678 password 1234567 123123 1234567890 111111 abc123 00000

Passwort-Tipp: Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen nutzen

Laut dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam empfehlen sich längere Passwörter mit mindestens 15 Zeichen. Idealerweise sollten sie Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen beinhalten und in keinem Wörterbuch verzeichnet sein. Sie sollten nicht im Wörterbuch stehen. Außerdem empfehlen die IT-Experten des Instituts für jeden Account ein eigenes Passwort zu verwenden – ansonsten könnten Hacker gleich mehrere Benutzerkonten auf einmal hacken.

Sichere Passwörter merken: Tools können helfen

Sich viele komplizierte Passwörter zu merken, ist schwierig. Abhilfe kann ein Passwortmanager schaffen, der die Zugangsdaten verwaltet. Gerade bei sensiblen Daten empfiehlt sich außerdem die Nutzung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dabei wird ein zusätzlicher Sicherheitscode verlangt, den Nutzerinnen und Nutzer etwa in einer App oder per SMS empfangen.