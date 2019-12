Anzeige

Hannover. Grüße, die per Kurznachricht oder Whatsapp verschickt werden, lösen herkömmliche Grußkarten immer weiter ab. Das liegt zum einen an der fortschreitenden Digitalisierung. Zum anderen kostet das Abtippen der Grüße weniger Zeit als das Verschicken einer Karte. Damit die ganze Familie an Nikolaus gegrüßt werden kann, haben das Technik-Fachmagazin „inside digital“ und die Zeitschrift „Computer Bild“ passende Sprüche für die Familie, den Partner und Freunde gesammelt. Wir haben die besten digitalen Grüße zum Kopieren und Einfügen für Sie zusammengestellt.

Die schönsten WhatsApp-Sprüche zu Nikolaus

Der Nikolaus 🎅 kommt heut zu dir, schickt einen lieben Gruß von mir. Was Süßes 🍫 noch, ganz virtuell. Denk dir den Genuss und iss es schnell!

Zimt- und Bratapfelduft ziehen durchs Haus, Groß und Klein warten auf den Nikolaus 🎅. Putzt eure Schuhe und stellt sie fein auf. Geschenke 🎁 gibt es für die Guten zuhauf.

Freude ist in jedem Haus, heute kommt der Nikolaus 🎅. Er kommt durch Schnee, er kommt durch Wind. Er kommt zu jedem braven Kind.

Der Nikolaus hat mir gesagt, du hast das Jahr dich nicht beklagt. Drum wünsche ich bei dir zu Haus 🏠, einen tollen Nikolaus!

Romantik außerhalb des Valentinstags: Nikolaus-Grüße für Paare

Heute ist Nikolaustag. Da grüße ich jeden, den ich mag. Mein Geschenk 🎁, das kommt von Herzen. Keine Rute soll dich schmerzen. Kein Zwang, kein Muss, nur ein dicker Kuss 💋.

Nichts ist kostbarer als du für mich. Auch nicht zu Nikolaus: Ich liebe dich. ❤️

Der Nikolaus 🎅 bringt vielleicht Nüsse, aber leider keine Küsse. Darum von mir ein heißer Kuss 💋, damit er hier nicht knutschen muss.

Schatz, war bei dir der Nikolaus und richtete dir mein Küsschen 💋 aus? Ich gab ihm eins, dass er es dir schenke, um zu zeigen, dass ich an dich denke.

Nikolaus hat schon begonnen, ich hab das Handy 📱 in die Hand genommen. Jetzt tippe ich dir einen lieben Gruß und schick dir einen dicken Kuss 💋.

Nimm's mit Humor: Lustige Grüße zu Nikolaus

Achtung… Wichtig… Bitte teilen! Ein bärtiger alter Mann 🎅 in auffälliger roter Kleidung ist gesehen worden. Er will unschuldigen Menschen irgendwas in die Schuhe schieben.

Nikolaus zu sein, das ist schwer. Denn mancher Stiefel riecht so sehr, dass der Heilige kriegt, keine Frage, von Gott deswegen Erschwernis-Zulage.

Nikolaus, Nikolaus, heiliger Mann, zieh die Sonntagsstiefel an. Reis damit nach Spanien, kauf Äpfel 🍏, Nüss‘, Kastanien 🌰! Bring den kleinen Kindern 👶 was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen.

In jedem Schokosortiment 🍫 man jetzt den Nikolaus 🎅 erkennt. Jetzt musst du wirklich rasen, sonst formt man ihn zum Osterhasen.

Nikolaus sei unser Gast, wenn du was im Sacke 🎁 hast. Hast du was, so lass dich nieder, hast du nichts, so pack dich wieder!

