Die Apple-Keynote im Live-Blog – neue Watch und neues iPad

Eine AppleWatch und ein neues iPad – das ist alles, was Apple heute präsentieren wird – sofern man den stets mehr oder weniger gut informierten Apple-Astrologen. Das heutige Event, so heißt es, sei eher der Vorläufer einer riesigen Produkt-Präsentation im Oktober. Ob das dann auch so kommen wird, oder ob Tim Cook und Kollegen ein weiteres “One more thing” im Ärmel haben … Das erfahren Sie ab 19 Uhr in unserem Live-Blog.

19 Uhr: Tim Cook betritt die Bühne …

Nein, er steht im Apple-Hauptquartier – “Good morning and welcome” – und erzählt von den besonderen Herausforderungen der Corona-Zeit. Und sagt gleich, dass es um AppleWatch und iPad ginge heute.

18.50 Uhr: Gleich geht los …

Das Event-Logo bewegt sich als Animation in Dauerschleife – mit rhythmischem, recht irritierenden Geticke. Da muss was mit der Watch kommen …

18.45 Uhr: Warten auf den Livestream

Die Übertragung aus dem Apple Park beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Die Keynote wird auf apple.com live gestreamt.

