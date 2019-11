„Death Stranding“: Alle Trophäen im Überblick

Anzeige

Mit „Death Stranding“ brachte Spieleentwickler Hideo Kojima ein lange erwartetes Spiel auf den Markt. In einer Welt, in der die menschliche Zivilisation untergegangen ist und die Überlebenden sich vor der gefahrvollen Außenwelt in gut gesicherten Bunkern und Einrichtungen verschanzen, schlüpft der Spieler in die Rolle von Sam Porter Bridges. Er ist die einzige Verbindung zwischen den Überlebenden der Endzeit und liefert trotz tödlicher Gefahren Vorräte und Ausrüstung an die verbleibenden Stützpunkte der Menschen.

Das Spiel wurde von Sony Interactive Entertainment herausgegeben und bietet mit seiner teils sehr verrückten Geschichte etwa 30 Stunden Unterhaltung. Zusätzlich reizen zahlreiche Nebenaufgaben, die das Spielerlebnis schnell auf die doppelte Zeit von 60 Stunden verlängern können. Dazu kommen, wie in fast allen neueren Spielen, viele Trophäen, die beim Spielen von „Death Stranding“ errungen werden können. Wie viele Trophäen es gibt und wie ein Spieler sie erreichen kann, erfahren Sie im folgenden Text.

Was sind Trophäen, bzw. Achievements?

Eine Trophäe in einem Computerspiel bezeichnet eine virtuelle Auszeichnung, die ein Spieler durch das Umsetzen von bestimmten Handlungen oder das Erreichen von Zielen und Meilensteinen erhalten kann. Sie dienen als Anreiz für den Spieler, um die Langzeitmotivation zu stärken. Im Normalfall bieten Trophäen durch das Freischalten keine spielerischen Vorteile, sondern dienen lediglich als Abzeichen, um die erbrachte Leistung zu würdigen.

Im Englischen wird eine Trophäe als Achievement bezeichnet. In der deutschen Sprache gibt es allerdings mehrere gebräuchliche Begriffe für diese Auszeichnungen. Trophäen, Erfolge und Errungenschaften sind die gängigen Bezeichnungen für Achievements.

„Death Stranding“: Wie viele Trophäen gibt es?

In „Death Stranding“ können insgesamt 63 Trophäen freigeschaltet werden. Diese Errungenschaften lassen sich in die vier Bereiche Bronze, Silber, Gold und Platin einteilen. Diese Kategorien entsprechen einem steigenden Schwierigkeitsgrad. Die meisten der Trophäen gehören in die Kategorie Bronze. Silber, Gold und Platin stellen nur vier der insgesamt 63 Erfolge.

Bronze-Trophäen in „Death Stranding“

Von den insgesamt 63 Trophäen in „Death Stranding“ sind 59 in der Bronze-Kategorie gelistet. Viele dieser Errungenschaften lassen sich durch die Hauptgeschichte, einfache Handlungen oder langes Spielen beinahe nebenbei erreichen. Auf einige muss jedoch auch hingearbeitet werden.

Es folgt eine Liste aller Bronze-Trophäen mit der Beschreibung:

Bote durch und durch: Schließe „Prolog: Bote“ ab.

Schließe „Episode 13: Sam Strand“ ab. Alltägliche Lieferung: Schließe einen Standardauftrag ab.

Schließe 10 Premiumlieferungen mit der Bewertung „Legend“ oder „Legend of Legends“ in jeder einzelnen Kategorie ab. Eine helfende Hand: Stelle deine erste Versorgungsanfrage.

Errichte deine erste Konstruktion (Schilder, Leitern und Kletterverankerungen zählen ebenfalls). Baumeister: Errichte jeden Konstruktionstyp (inklusive Schildern, Leitern und Kletterverankerungen) mindestens einmal.

Verbinde alle Einrichtungen mit den UCA. Gute Verbindung: Erreiche mit einer Einrichtung Verbindungsstufe 3.

Erreiche insgesamt 2400 Likes auf dem Ergebnisse-Bildschirm. Der beliebteste Bote der Welt: Erreiche insgesamt 50 000 Likes auf dem Ergebnisse-Bildschirm.

Spende zum ersten Mal Waffen, Ausrüstung etc. Chiraler Handwerker: Recycle zum ersten Mal chirale Kristalle.

Stell alle Speicherchips wieder her. Anpassungsfan: Erhalte deine ersten Anpassungsdaten.

Nimm dein erstes Bad in einer heißen Quelle. Mail um Mail: Lies 100 E-Mails.

Lies 100 Interviews. Pfadfinder: Hilf Boten zum ersten Mal durch ein MULE- oder Terroristen-Gebiet.

Erreiche mit BB die höchste Verbindungsstufe. Segen des Babys: Erhalte einen Like von BB.

Erreiche in einer beliebigen Lieferungsbewertungskategorie Klasse 10. Großer Lieferant: Erreiche in allen Lieferungsbewertungskategorien Klasse 60.

Besiege einen Fänger. Gesundes Nickerchen: Heile dich zum ersten Mal durch Schlafen.

Wechsle zum ersten Mal das Schuhwerk. Liefersüchtig!?: Liefere 700 Frachtgegenstände.

Liefere 3000 kg Fracht. Weit gereist: Lege 80 km zurück und schließe einen Auftrag ab.

Finde Higgs‘ Zuhause. Schnipp, schnapp: Durchtrenne in einem GD-Bereich zum ersten Mal eine Nabelschnur, ohne, dass das GD es bemerkt.

Handele zum ersten Mal mit einem anderen Boten. Schlaf gut, kleines BB: Beruhige ein weinendes BB und sorge zum ersten Mal dafür, dass es aufhört.

Rufe und erhalte zum ersten Mal eine Antwort. Bote im öffentlichen Dienst: Entsorge zum ersten Mal mit Chiralium kontaminierte Fracht im Kratersee.

Verbessere alle Konstruktionstypen auf die höchste Stufe. Ich konnte es nicht mehr halten!: Pinkle zum ersten Mal draußen.

Vollende deine erste Straße. Beruhigende Klänge: Benutze zum ersten Mal den Musik-Player.

Erreiche Brücken-Link-Klasse 1. Homo faber: Stelle alle verfügbaren Waffen und Ausrüstungsgegenstände her.

Silber-Trophäen in „Death Stranding“

Neben den zahlreichen Bronze-Trophäen gibt es in „Death Stranding“ nur zwei der Kategorie Silber. Sie lassen sich ebenfalls durch die Hauptgeschichte und langem Spielen erreichen.

Es folgen die beiden Silber-Trophäen:

Danke für alles: Schließe „Episode 14: Lou“ ab.

Gold-Trophäen in „Death Stranding“

Deutlich schwieriger zu erlangen, ist die einzige Gold-Trophäe von „Death Stranding“. Es erfordert viel Können und Aufwand, um diesen Erfolg abzuschließen.

Das ist die Gold-Trophäe:

Die Legende wächst: Schließe 20 Premiumlieferungen mit der Bewertung „Legend of Legends“ in allen Kategorien ab.

Platin-Trophäen in „Death Stranding“

Zu guter letzt bleibt eine einzige Platin-Trophäe, die nur erreicht werden kann, wenn der Spieler alle anderen Errungenschaften in „Death Stranding“ erfolgreich freigeschaltet hat.

Das ist die Platin-Trophäe:

Der Größte unter den Großen Lieferanten: Alle Trophäen in „Death Stranding“ erhalten.

