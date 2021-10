Datenschutz-Expertin: Intransparenz von Google und Facebook gefährden Demokratie

Anzeige

Mainz. Die Informatikerin Constanze Kurz wirft Google und Facebook demokratiegefährdende Intransparenz vor. „Wir wissen immer noch zu wenig, wie diese Konzerne eigentlich funktionieren“, sagte die Sprecherin des Chaos Computer Clubs am Dienstag beim Evangelischen Medienkongress.

„Software ist kein Wetterphänomen oder passiert. Software wird gestaltet, hat Auftraggeber“, sagte Kurz. Es sei ein Trugschluss zu sagen, dass ein Algorithmus entscheide, was Internetnutzerinnen und -nutzern gezeigt wird. Manipulation in Netzwerken werde gestaltet. „Oder jemand hat nicht verhindert, dass es so gestaltet wird“, sagte Kurz.

Sprecherin des Chaos Computer Clubs: Jeder kann sich gegen Facebook, Instagram und Co. wehren

Gleichwohl habe jeder einzelne Mensch die Chance, sich gegen die Macht der Werbe-Netzwerke zu wehren, indem er oder sie sich besser informiert und eine entsprechend bewusste Entscheidung über die Nutzung trifft. „Aber es wäre auch wichtig, dass die politischen Entscheider sehr viel stärker Einfluss nehmen“, sagte die Sprecherin des Chaos Computer Clubs.

Technische Probleme bei Facebook und seinen Töchtern WhatsApp und Instagram hatten vergangene Woche zu einem rund sechsstündigen Ausfall der Plattformen geführt. Seitdem wird Kritik an dem Konzern laut: Expertinnen und Experten, darunter Hamburgs Datenschutzbeauftragter, forderten etwa eine konsequente Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen in Europa.