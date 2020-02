Datenpanne bei Google: Nutzer konnten fremde Videos einsehen

Anzeige

Technische Probleme bei Google haben im vergangenen Jahr zu einem Datenleck geführt. Videos von Nutzern der Funktion Takeout wurden dabei vertauscht und anderen Personen angezeigt. Die Panne ereignete sich zwischen dem 21. und 25. November 2019.

„Bedauerlicherweise wurden in diesem Zeitraum einige Videos in Google Photos fälschlicherweise in die Archive anderer Nutzer exportiert. Eines oder mehrere deiner Videos in deinem Google-Photos-Account waren davon betroffen“, schreibt das Unternehmen in einer Stellungnahme. „Wir entschuldigen und für alle Unannehmlichkeiten, die das verursacht hat“, heißt es weiter. Takeout ist eine Datensicherungsfunktion, mit der Kopien von Emails, Videos und Fotos angelegt und archiviert werden können.

Gegenüber der Webseite „9to5Google“ gab Google an, dass weniger als 0,01 Prozent von rund einer Milliarde Gesamtnutzern betroffen waren. Einige von ihnen wurden bereits mit einem Schreiben per Mail über die Panne benachrichtigt. Das Problem sei mittlerweile behoben, ließ Google verlauten. Sicherheitshalber sollten User einen erneuten Export ihrer Daten vornehmen und den vorherigen Download löschen.

