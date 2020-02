„Countdown": Eine App, die weiß, wann der Nutzer stirbt?

Anzeige

Anzeige

Hannover. Am 25. Oktober 2019 erschien der Horror-Thriller Countdown in Amerika. Der Film handelt von einer gleichnamigen App, die den Todeszeitpunkt voraussagen soll. Obwohl Protagonistin Quinn, gespielt von Elizabeth Lail, die Funktion für einen schlechten Scherz hält, lädt sie sich die App nach einer Aufforderung ihrer Freunde herunter. Die Nutzungsbedingungen liest sie nicht.

Ein fataler Fehler: Denn schnell stellt sich heraus, dass die User der App von einer unheimlichen Gestalt verfolgt werden und anschließend tatsächlich ihr Leben lassen. Schnell muss Quinn herausfinden, was sich dahinter verbirgt. Ihrer Anzeige nach bleiben ihr nämlich nur drei Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Countdown: Zum US-Start des Films erschien die dazugehörige App

Zeitgleich mit dem US-Start des Horror-Thrillers erschien eine entsprechende App tatsächlich im Store. Wie im Film enthielt auch sie einen Countdown samt Prognose zum Todeszeitpunkt. Die ist zwar - schon allein aus technischen Gründen - komplett erfunden. Doch der Nervenkitzel begeisterte trotzdem viele Nutzer. Allerdings reagierten auch besorgte Eltern, denen die PR-Aktion gegen den Strich ging. Sie beschwerten sich. Mit Erfolg: Schon nach kurzer Zeit wurde Countdown aus dem Store entfernt.

Countdown: Die gruselige App für iOS ist zurück

Jetzt ist die gruselige App zurück – für alle Applenutzer ab 12 Jahren, deren Betriebssystem mindestens auf dem Stand von iOS 12.1 ist. Wie im Film offenbart eine Anzeige Usern ihren Todeszeitpunkt, auf die Sekunde genau. Um die ideale Atmosphäre zu erzeugen, kann die Anwendung sogar auf Funktionen des Smartphones zugreifen. Schon beim Öffnen der App wird mittels Vibrationen ein Herzschlag simuliert. Dann wird dem Nutzer die entscheidende Frage gestellt: „Akzeptierst du dein Schicksal?“

Anzeige

Bevor die Countdown-App den vermeintlichen Todeszeitpunkt anzeigt, erscheint die Frage „Akzeptierst du dein Schicksal?“. © Quelle: Screenshot/Jessica Orlowicz/RND

Daraufhin öffnet sich die Anzeige. Im besten Fall enthält sie Jahre, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden. Untermauert wird der Countdown von einer unheimlichen Musik und einem Flackern der Taschenlampenfunktion des Smartphones.

Anzeige

Im besten Fall enthält die Anzeige Jahre, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden. © Quelle: Screenshot/Jessica Orlowicz/RND

Das Menü enthält drei Unterpunkte. Neben der Möglichkeit, sich den Todeszeitpunkt voraussagen zu lassen, können Nutzer sich im Feed austauschen und ein Selfie für den Hintergrund des Countdowns aufnehmen.

Das Menü enthält drei Unterpunkte. © Quelle: Screenshot/Jessica Orlowicz/RND

Eine App, die den Tod voraussagt: Countdown kommt gut an

Hierzulande zeigen sich Filmliebhaber und Interessierte nun furchtlos: Die Anwendung wird fleißig runtergeladen. Zwischenzeitlich zählte sie dem Fachmagazin „Chip“ nach sogar zu den drei beliebtesten Apps im Store. Mittlerweile besetzt die Anwendung zwar den siebten Platz im Ranking. Damit liegt sie allerdings noch immer vor beliebten Apps wie Spotify, Snapchat, Netflix oder Amazon.

Nach Download: So bewerten Nutzer die App

Die Bewertungen im Store fallen unterschiedlich aus. Ein Nutzer schreibt scherzhaft: „Kommt alles hin“ und vergibt fünf Sterne. Andere sind kritischer. So schreibt eine Userin: „Meine Freunde und ich haben uns alle diese App runtergeladen. An sich ganz witzig, gut gemacht mit den Effekten. Leider haben wir alle 173 Tage bekommen… schade (…). Nachdem ich die App gelöscht und nochmal runtergeladen habe, waren es immer noch 173 Tage.“ In einer weiteren Rezension berichtet ein Nutzer von kuriosen Dingen, die seit dem Download der App geschehen. Er warnt: „Ladet diese App nicht herunter, das kostet euer Leben!“

An welche Variante User auch glauben mögen – in jedem Fall scheint die gruselige Anwendung zu polarisieren.