Corona-Krise: Zwölfjähriger kämpft für schnelleres Internet

Egal ob digitales Meeting im Homeoffice oder die Videokonferenzen mit der Klasse: In Zeiten von Corona sind die Internetleitungen der Privathaushalte besonders gefordert. So auch bei der Familie des zwölfjährigen Max Lutz aus dem niedersächsischen Ronnenberg bei Hannover. Doch wegen des schwachen Netzes vor Ort, kommt es im Arbeits- und Schulalltag zu Problemen.

Wie die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” berichtet, ärgern sich Anwohner im Ortsteil Weetzen seit Beginn der Krise über die schlechte Internetverbindung und versuchen, bei der Stadt, Region und Telekom auf das Problem aufmerksam zu machen.

Immer wieder fliegt auch der Schüler Max aus Videokonferenzen. Sein Ärger darüber ist so groß, dass er schließlich die Initiative ergreift und selbst einen Brief an die Telekom schreibt. Darin schildert er die Situation vor Ort, von der 18 Haushalte betroffen seien, darunter auch viele Kinder. Streamen, downloaden oder Hausaufgaben hochladen dauere derzeit viel zu lang, Videokonferenzen seien kaum möglich. “Mit dem Internet haben wir keine Zukunft”, zitiert die Zeitung den Zwölfjährigen. „Die haben uns einfach vergessen“, vermutet er.

Wie es in Weetzen weitergeht, ist derzeit noch unklar. Aktuell laufen Verfahrensprüfungen. Im Ortsrat wurde das Thema schon häufiger diskutiert. Da die Telekom bisher kein Interesse an einem Ausbau zeigt, haben sich die Anwohner mit der Verwaltung darauf geeinigt, einen eigenverantwortlichen Ausbau des Glasfasernetzes zu prüfen.

RND/mkr