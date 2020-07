Corona-App: So überprüfen Nutzer, ob die Anwendung funktioniert

Anzeige

Über einen längeren Zeitraum hinweg soll die deutsche Corona-Warn-App nicht richtig funktioniert haben. Die Warnung vor gefährlichen Begegnungen erfolgte bei Apples Betriebssystem iOS nicht wie angenommen im Hintergrund, sondern nur, wenn die App aktiv geöffnet war. Auch bei Android kam es wegen der Hintergrundaktualisierung zu Problemen. Der Energiesparmodus einiger Geräte verhinderte die Aktualisierungen, während die App nicht geöffnet war.

Mit Updates haben die Entwickler das Problem nun behoben. Damit die Corona-Warn-App auch im Hintergrundbetrieb direkt warnen kann, muss die jeweils aktuellste Version der Anwendung installiert sein. Dies stellen Nutzer am einfachsten mit automatischen App-Updates sicher.

Beim aktuellen iOS 13 werden aus dem App Store heruntergeladene Anwendungen standardmäßig automatisch aktualisiert. Es gibt keine Benachrichtigungen zum Aktualisieren der Apps.

Wer sich unsicher ist, ob er automatische Updates nicht vielleicht deaktiviert hat, kann dies auf iOS-Geräten unter “Einstellungen/”eigener Name”/iTunes & App Store” nachvollziehen. Dort sollte der Schieberegler neben “App-Updates” grün hinterlegt sein. Sonst muss er zum Aktivieren erst noch nach rechts geschoben werden.

Warn-App im App Store aktualisieren

Das manuelle Aktualisieren von Apps bleibt trotzdem weiter möglich. Wer eine App-Version prüfen oder Updates erzwingen möchte, kann im App Store erst unten auf den “Heute”-Button und dann oben auf das eigene Profilsymbol tippen. Dann erscheinen unten ausstehende Updates und Versionshinweise - etwa die aktuelle Version 1.1.2 (Stand 27. Juli) bei der Corona-Warn-App fürs iPhone. Zum manuellen Update tippt man auf “Aktualisieren” neben der App oder auf “Alle aktualisieren”.

Android-Nutzer haben sogar drei Möglichkeiten, Apps zu updaten: einzelne automatisch, alle automatisch oder auch manuell. Um eine einzelne Android-App - wie etwa die Corona-Warn-App - automatisch zu aktualisieren, öffnet man die Play-Store-App, tippt auf das Dreistich-Menü-Symbol und dann auf “Meine Apps und Spiele”. Dann wählt man die gewünschte App aus, tippt auf das Dreipunkt-Menü-Symbol und wählt “Automat. Update”.

Um alle Android-Apps automatisch zu aktualisieren, geht man ebenfalls übers Dreistrich-Menü, wählt dann aber “Einstellungen” und tippt auf “Automatische App-Updates”. Es kann hier zu Update-Verzögerungen kommen, wenn Nutzer Auto-Updates nur über WLAN eingestellt haben, aber kein WLAN verfügbar ist, oder ein Anmeldefehler am Google-Konto vorliegt.

Wichtige Einstellung bei Android

Deshalb kann auch hier die manuelle Prüfung und Aktualisierung wichtiger Apps sinnvoll sein. Der Weg führt übers Dreistrich-Menü und über “Meine Apps und Spiele/Installiert”. In der Liste tippt man dann einfach auf das Kästchen “Aktualisieren” hinter dem Eintrag der jeweiligen Anwendung. Die Corona-Warn-App für Android trägt aktuell die Versionsnummer 1.1.1 (Stand 28. Juli).

Anders als bei iOS-Geräten müssen Android-Nutzerinnen und -Nutzer noch eine wichtige Einstellung vornehmen, damit die Warn-App zuverlässig im Hintergrund arbeitet. Dazu öffnet man in der App das Dreipunkt-Menü, wählt “Einstellungen” und dann “Priorisierte Hintergrundaktivität”.

Sollte die Funktion auf “An” stehen, ist nichts weiter zu tun. Steht sie auf “Aus”, bewegt man einfach den Schieberegler. Kurz darauf fragt Android in einem kleinen Pop-up-Fenster: “Soll die App immer im Hintergrund ausgeführt werden?” Das gilt es zu bestätigen mit einem Tipp auf “Zulassen”.

Kontaktermittlungen überprüfen

In den Einstellungen von iOS- und Android-Smartphones lässt sich überprüfen, ob die App funktioniert. Auf iPhones öffnen Nutzer dazu “Einstellungen”, “Datenschutz” und “Health”. Unter dem “Covid-19-Kontaktprotokoll” lassen sich die “Kontaktüberprüfungen” aufrufen. Wer hier eine Liste mit Daten und Uhrzeiten angezeigt bekommt, kann einsehen, an welchen Tagen die Warn-App Schlüssel generiert und überprüft hat. Sollte ein Tag nicht aufgelistet sein, so hat die App an diesem Tag keine Kontakte abgefragt und somit nur eingeschränkt funktioniert.

Auch bei Android lässt sich die Liste der Kontaktüberprüfungen einsehen. Dazu klicken Nutzer auf “Einstellungen”, “Google” und “Covid-19-Benachrichtigungen”. Unter “Überprüfung auf mögliche Begegnungen” wird das Protokoll der Daten und Uhrzeiten der vergangenen Datenabgleiche gelistet.