Computerspielpreis 2020 im Livestream: So sind Sie heute Abend live dabei

Die Corona-Krise hat nun auch den Deutschen Computerspielpreis erfasst. Statt mit Publikum und geladenen Gästen im Münchner Löwenbräukeller findet die Verleihung der Preise für die besten Spiele «Made in Germany» am Montag, 27.04.2020, in einer «Digital-Gala» statt. Moderiert wird der DCP 2020 von Barbara Schöneberger. © Quelle: Tobias Hase/dpa