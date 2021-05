Nach einem Jahr iOs-Exklusivität: Clubhouse bald auch für Android verfügbar

Anzeige

In letzter Zeit ist es um die zuvor gehypte App Clubhouse ruhig geworden, das könnte sich aber bald wieder ändern. Denn die audio-basierte Social-Network-App soll bald endlich nicht mehr nur für iOs-Nutzer zu downloaden sein. Seit dem 9. Mai können Android-User in den USA Clubhouse in einer Beta-Version nutzen.

Clubhouse nur über Einladung

In den nächsten Tagen und Wochen sollen laut Clubhouse dann andere Länder folgen. Die App soll zwar erst einmal in anderen englischsprachigen Ländern verfügbar sein. Deutsche Nutzer können sich aber bereits über Google Play vorregistrieren und erhalten dann eine Nachricht, sobald die App für Android verfügbar ist. Aber: Die Chaträume der App sollen weiterhin nur über die Einladung eines bereits aktiven Nutzers zu betreten sein.