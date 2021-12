Immunsystem durch Corona-Infektion trainieren? Drosten kontert auf Twitter

Anzeige

Gegnerinnen und Gegner der Corona-Impfung argumentieren oftmals, dass eine Infektion mit Covid-19 das Immunsystem trainiere. Eine Infektion sei demnach beinahe gut für den Körper. Christian Drosten, Leiter der Virologie der Charité in Berlin, hebelt dieses scheinbare Argument nun auf Twitter aus. „Wer glaubt, durch eine Infektion sein Immunsystem zu trainieren, muss konsequenterweise auch glauben, durch ein Steak seine Verdauung zu trainieren“, twitterte er am Mittwochnachmittag.

Einige Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer reagieren mit Lachsmileys und dem „Daumen hoch“. Andere hingegen sind verwundert: „Sie waren noch vor ein paar Monaten anderer Meinung!!!“, schreibt ein Nutzer. Tatsächlich sagte Drosten noch im September im NDR-Podcast, dass er hoffe, dass Infektionen bald die Auffrischimpfungen ablösten und so ein natürliches Immun-Update geben. Empfehlenswert sei das allerdings nicht für alle, nur für wirklich gesunde Menschen beziehungsweise bereits Geimpfte oder Genesene. Also vor allem Menschen, die bereits eine Immunantwort besitzen. Das erklärt der Virologe auch in einem Kommentar auf seinen Tweet.

„Immunreaktion vs. ´starkes Immunsystem´ ist wie Lernen vs. Intelligenz. Ich kann ein Gedicht auswendig lernen, bin dadurch aber nicht intelligenter“, schreibt er. „Ich kann eine Infektion überstehen, habe dadurch aber nicht ´mein Immunsystem gestärkt´“. Demnach kann die Immunreaktion des Körpers, also die Antwort des Immunsystems auf Antigene, unterschiedlich gut ausfallen und sich außerdem verändern. Das Immunsystem bleibe als Basis allerdings gleich.