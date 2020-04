Chaos Computer Club bemängelt RKI-App „Corona Datenspende“

Anzeige

Anzeige

Die App „Corona Datenspende“, die vom Robert Koch-Institut veröffentlicht wurde, verstößt gegen die eigenen Datenschutzregeln. Zu diesem Schluss kommt der Chaos Computer Club (CCC) in einer am Montag veröffentlichten Auswertung. Sicherheitsforscher der Hackervereinigung hatten die Anwendung zuvor umfangreich analysiert.

Seit zwei Wochen ist die App „Corona Datenspende“ des Robert Koch-Instituts im App und Play Store erhältlich, mittlerweile haben rund 400.000 Nutzer die Anwendung installiert. Smartwatches oder Fitness-Armbändern sollen Daten liefern, von denen sich das Institut neue Erkenntnisse über die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland erhofft. Dazu laden sich Nutzer zunächst die App auf ihr Smartphone und verbinden sie anschließend mit ihrem Wearable. Die Daten werden nach Angaben des RKI unter einem Pseudonym gespeichert und vom Smartphone aus unter einer individuellen Nutzer-ID an das Institut weitergeleitet.

RKI erhält direkten Zugriff auf die Daten

Zu einem anderen Schluss kommen die Sicherheitsforscher des CCC. In ihrer Analyse konnten die Experten insgesamt acht Schwachstellen ausmachen, die „auf Dauer nicht tragbar“ seien. Bedenken ergeben sich etwa aus der Cloudanbindung. Das Robert Koch-Institut erhält die Daten der App-Nutzer demnach direkt von den Servern der Wearable-Anbieter – mit Ausnahme von Apple Health. Der Zwischenschritt über das Smartphone des Nutzers entfällt offenbar. Dadurch erhalte das RKI auch Zugriff auf ältere Nutzungsdaten, die nicht unter einem Pseudonym gespeichert sind, und mitunter auf die vollständigen Namen der Datenspender.

Die Pseudonymisierung erfolge nicht bereits auf dem Smartphone, sondern finde erst auf den Servern des RKI statt. Der Nutzer könne so nicht selbstständig überprüfen, welche Daten übermittelt und ob sie tatsächlich unter einem Pseudonym gespeichert werden. Außerdem prangert der CCC an, dass der Zugriff des RKI auf die Daten bei der Deinstallation der App nicht automatisch beendet wird.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Anzeige

App-Hersteller geloben Besserung

Zudem sei die App unzureichend vor Manipulation geschützt. „Es ist beabsichtigt, aus den Analyseergebnissen der Fitnessdaten lokale Maßnahmen zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie abzuleiten. Das einfache Einbringen falscher Fitnessdaten erlaubt jedoch eine gezielte Beeinflussung dieser Maßnahmen“, heißt es in dem CCC-Bericht. Dass kein Abgleich der IP-Adressen stattfindet, begünstige den möglichen Missbrauch. So sei es möglich, dass Hacker zahlreiche gefälschte Gesundheitsdaten an das RKI übermitteln.

Anzeige

Eine weitere Lücke im Datenschutz machen die Experten im Bereich der Zugangsdaten aus. Diese könnten durch sogenannte Man-in-The-Middle-Angriffe mitgelesen werden. Bei dieser Cyberattacke schalten sich Dritte zwischen zwei Kommunikatoren – in diesem Falle die RKI-App und den Nutzer – um so sensible Daten abzugreifen.

Nachbesserungen angekündigt

Der Chaos Computer Club hat das RKI sowie die Entwickler der App mHealth Pioneers über die Risiken vorab informiert. Der Hersteller habe die Funde bestätigt und Besserung gelobt. Erste technische Verbesserungen seien bereits vorgenommen worden. Wer seine Freigabe der Daten zurückziehen will, kann dies in der Datenspende-App tun. Dazu das Menü der App (oben links) wählen, dann den Punkt „Datenquellen“ öffnen. Hier lässt sich die Verbindung zu entsprechenden Geräten trennen. Laut der RKI-Webseite kann man seine bereits gespendeten Daten zudem jederzeit unter der Nennung des Pseudonyms löschen lassen.

RND/mkr