BTS in Fortnite: K-Pop-Band feiert Videopremiere von "Dynamite" im Videospiel - mit eigenen Emotes und Minispielen

Hannover. Die derzeit erfolgreichste Band der Welt und das erfolgreichste Game der Welt fusionieren: Die K-Pop-Gruppe BTS wird ihr neues Musikvideo zu ihrer Single “Dynamite” im Videospiel “Fortnite” präsentieren. Deutsche Fans müssen dafür allerdings eine Nachtschicht einlegen: Das Choreografievideo zu “Dynamite” der siebenköpfigen Band wird am Samstag um 2 Uhr nachts präsentiert. Das Live-Action-Musikvideo wird im Fortnite-Modus “Party Royale” gezeigt, wie der “Fortnite”-Entwickler Epic Games bekanntgab.

Zusätzlich zum Video steht im Kreativmodus des Spieles eine Nachahmung des originalen Dynamite-Musikvideos zur Verfügung. In der Welt können Minispiele gespielt werden und Herausforderungen angetreten werden. Seit dem 23. September gibt es außerdem zwei neue Emotes, die zum Verkauf angeboten werden und laut Epic “von BTS choreografiert” wurden.

Um das Event am 26. September verfolgen zu können, muss der Modus “Party Royale” ausgewählt und via “Annehmen” bestätigt werden. Auf der Karte ist die Hauptbühne eingezeichnet, die pünktlich um 2 Uhr erreicht werden sollte. Am Sonntag gibt es dann um 14 Uhr eine weitere Gelegenheit, das Video zu sehen, ebenfalls vor der Hauptbühne aus und im “Party Royale”-Modus.

Epic Games will weitere Livekonzerte veranstalten

Seit Anfang des Jahres gibt es den experimentellen Modus Party Royale der im Prinzip zum Feiern gedacht ist, nicht zum Kämpfen. Hintergrund ist laut dem US-Magazin “The Verge” ein High-Tech-Studio von Entwickler Epic Games, über das Livekonzerte ausgestrahlt werden können. Auch die Musiker Dominic Fike und Anderson Paak sowie der DJ Marshmello legten in Royale Park bereits Liveauftritte hin.

Nate Nanzer, “Fortnites” Leiter für globale Partnerschaften, erklärte gegenüber “The Verge”, dass das Ziel darin bestehe, “Party Royale” zu einem Veranstaltungsort für Künstler zu machen – wenn auch virtuell. “Es ist eine einzigartige Möglichkeit, sich vor ein Publikum zu stellen, das Sie vielleicht nicht auf andere Weise erreichen”, sagte er. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie mussten zahlreiche Musiker ihre Tourneen und Livekonzerte absagen. Epic Games plant daher weitere Konzerte bereits im Oktober.