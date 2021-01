Brustkrebs und Corona-Fake-News: Gremium widerspricht Lösch-Entscheidungen von Facebook

Anzeige

Nackte Brüste, falsche Covid-19-Heilsversprechen oder ein Zitat des Nationalsozialisten Joseph Goebbels müssen nicht zwangsläufig bei Facebook gelöscht werden. Vielmehr kommt es auf den Kontext an. Zu dieser Entscheidung kam nun das Oversight Board. Das unabhängige Gremium überprüft seit Oktober 2020 Entscheidungen der Moderatoren des sozialen Netzwerkes.

Ihre Einschätzungen zu fünf Fällen haben die internationalen Experten des Oversight Boards am Donnerstag veröffentlicht. In vier Fällen sind sie mit den Entscheidungen von Facebook nicht zufrieden. Das soziale Netzwerk hat nun sieben Tage Zeit, den gelöschten Content wiederherzustellen. In den Erklärungen zu den Fällen fordert das Gremium Facebook stets auf, die Community-Regeln zu verbessern und zu präzisieren. Denn: Wie und warum Facebook Beiträge löscht, sei nicht immer für jeden nachvollziehbar.

Nackte Brüste bei Instagram: Der Kontext zählt

In einem der Fälle ging es um Bilder von nackten Brüsten auf Instagram, die Facebook entfernt hatte. Die ausführende KI hatte allerdings den Kontext nicht erkannt: Die Bilder sollten mehr Aufmerksamkeit für Brustkrebs schaffen und über die ersten Anzeichen informieren. Das Entfernen der Bilder sei nicht mit den Community-Standards von Facebook, die auch für Instagram gelten, vereinbar, so das Aufsichtsgremium. Denn diese erlauben Nacktheit aus pädagogischen oder medizinischen Gründen.

In einem anderen Post ging es um ein Zitat des Nationalsozialisten Joseph Goebbels, das Facebook gelöscht hatte. Der betroffene User gab an, die Präsidentschaft Trumps mit dem NS-Regime vergleichen zu wollen. Goebbels stuft Facebook als gefährliche Person ein. Das Unternehmen argumentiert, Zitate dieser Art dürften nur stehen bleiben, wenn sich Nutzer klar davon distanziert. Dabei definierte das Netzwerk allerdings nicht genau, was das heißt. Die Mitglieder Gremiums forderten das soziale Netzwerk auf, den Post wiederherzustellen.

Richtigstellung statt löschen

Auch ein Video, das Falschinformationen über ein angebliches Heilmittel für Covid-19 verbreitet, stuften die Mitglieder des Oversight Boards als unrechtmäßig gelöscht ein. Die Experten sagen, der User sei gegen die Politik der Regierung und bringe seinen Unmut durch das Video zum Ausdruck. Die genannten Medikamente seien nicht ohne Rezept erhältlich, es könne also nicht zu einem großen Schaden kommen. Statt den Inhalt zu entfernen, könne Facebook ebenso eine Richtigstellung einblenden.

In einem der fünf Fälle gehen Facebook und Oversight Board konform. Einen Beitrag, der Menschen aus Aserbaidschan beleidigt, habe das Unternehmen zu recht gelöscht.

Oversight Board seit Oktober im Einsatz

Das Oversight Board soll als unabhängige Instanz prüfen, ob der Inhalt von Posts, die Facebook und seine Moderatoren als unzulässig ansehen, wirklich gegen die Community-Standards und Werte des Netzwerkes verstoßen. Außerdem prüfen die Mitglieder des Gremiums, ob das Entfernen von Inhalten durch Facebook mit Internationalen Menschenrechten kollidiert – beispielsweise dem Recht auf Meinungsfreiheit.

Seit Oktober haben sich Nutzer laut den Mitgliedern des Gremiums mit mehr als 150.000 Fällen an das Oversight Board gewendet. „Da wir nicht jeden Aufruf folgen können, priorisieren wir Fälle, die das Potenzial haben, viele Benutzer auf der ganzen Welt zu betreffen. Fälle, die für den öffentlichen Diskurs von entscheidender Bedeutung sind oder wichtige Fragen zu den Richtlinien von Facebook aufwerfen”, begründet das Gremium die Ausfall der bearbeiteten Posts.

Weitere Fälle folgen

„Für keinen dieser Fälle ließ sich eine einfache Antwort finden”, schreibt das Gremium in einer Mitteilung auf der Webseite des Oversight Boards. Im Gegenteil, sie zeigten, wie komplex die Themen seien. Weitere Fall-Entscheidungen sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.