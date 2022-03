So können Sie Push-Nachrichten wieder abstellen

Anzeige

Viele finden es praktisch: Wenn Sie im Internet surfen und es passiert etwas Wichtiges, dann erfahren Sie es sofort - auch, wenn Sie gerade nicht auf unserer Seite unterwegs sind. Wie viele andere Nachrichtenseiten bieten wir Ihnen diese sogenannten Browser-Pushes an. Natürlich nutzen wir die Funktion nur, wenn Sie ausdrücklich zugestimmt haben.

Welche Gründe auch immer Sie haben: Wenn Sie keine Push-Nachrichten mehr von uns bekommen möchten, können Sie das ganz einfach direkt in Ihrem Internetbrowser einstellen.

Der einfachste Weg: Sie warten, bis Sie das nächste Mal eine Push-Nachricht von uns bekommen. Über die Benachrichtigung kommen Sie zu den Push-Einstellungen und können weitere Pushes deaktivieren.

Alternativ können Sie in Ihrem Internetbrowser einstellen, dass Sie keine weiteren Nachrichten von uns bekommen möchten. Wie genau das funktioniert, hängt davon ab, welches Programm Sie verwenden. Im Folgenden finden Sie die Anleitungen für die am weitesten verbreiteten Programme. Bitte beachten Sie: Falls Sie eine alte Version Ihres Browsers verwenden, können die nötigen Schritte anders sein. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen ein Update des Browsers - allein schon zu Ihrer Sicherheit.

Google Chrome: Push-Nachrichten abschalten

Auf dem PC: Klicken Sie in der Adresszeile auf das Schloss, dann auf Website-Einstellungen. Stellen Sie Benachrichtigungen auf Blockieren.

Auf dem Handy: Tippen Sie in der Adresszeile auf das Schloss, dann auf Berechtigungen, Benachrichtigungen und deaktivieren Sie Benachrichtigungen zulassen.

Microsoft Edge: Push-Nachrichten abschalten

Auf dem PC: Klicken Sie in der Adresszeile auf das Schloss, dann auf Berechtigungen. Stellen Sie Benachrichtigungen auf Blockieren.

Auf dem Handy: Tippen Sie in der Adresszeile auf das Schloss, dann auf Website-Einstellungen. Stellen Sie Benachrichtigungen auf Aus.

Firefox: Push-Nachrichten abschalten

Auf dem PC: Klicken Sie in der Adresszeile auf die beiden Linien samt Kreis, links neben der Internetadresse. Bei Benachrichtigungen senden löschen Sie das Erlaubt einfach mit einem Klick auf das X.

Auf dem Handy: Tippen Sie in der Adresszeile auf das Schloss, dann auf Website-Einstellungen. Entfernen Sie das Häkchen bei Benachrichtigungen und tippen anschließend auf Löschen.

Safari: Push-Nachrichten abschalten

Auf dem PC: Gehen Sie auf Einstellungen und den Reiter Mitteilungen, um Benachrichtigungen für einzelne Websites zu deaktivieren.

Auf dem Handy unterstützt Safari derzeit keine Push-Nachrichten.

Samsung Internet: Push-Nachrichten abschalten

Gehen Sie über die drei Punkte oben rechts zu den Browser-Einstellungen. Tippen Sie dann auf Einstellungen, Erweitert, Web-Benachrichtigungen und schalten Sie Pushes entweder komplett oder für einzelne Internetseiten aus.