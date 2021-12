Biontech-Aktie, Vulkanausbruch und „Squid Game“: Danach wurde im Jahr 2021 gegoogelt

Anzeige

Wie allgegenwärtig Google ist, zeigt dieses Beispiel: Die Suchmaschine hat es mit einem eigenen Verb in den Duden geschafft. „Googeln“ steht bereits seit dem Jahr 2004 in dem Rechtschreibwörterbuch. Neun von zehn Deutschen benutzen Google für Internetrecherchen – Konkurrenten wie bing, Ecosia und Yahoo! haben nur einen marginalen Marktanteil.

Wer sich also anschaut, was Menschen in das Suchfeld von Google tippen, erfährt viel darüber, was den Großteil von ihnen bewegt. Wie jedes Jahr hat das Technologieunternehmen seinen Jahresrückblick in Suchbegriffen veröffentlicht.

Welche Themen haben die Deutschen im Jahr 2021 besonders interessiert? Die veröffentlichten „Top Trending Suchbegriffe“ listen aber nicht die absolut am häufigsten gesuchten Begriffe auf. Stattdessen sind in den Trendlisten Wörter oder Sätze zu finden, die im Vergleich zum Vorjahr einen besonders starken Anstieg verzeichnen. „Auf diese Weise ist es möglich, Trends für einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen“, sagt eine Google-Sprecherin.

Google-Trends in Deutschland: Allgemeine Suchbegriffe

Das Coronavirus hat zwar auch 2021 den Alltag der Menschen weltweit dominiert – aber nicht die Suchanfragen bei Google. Hier landete der Krankheitserreger nur auf dem dritten Platz. Noch mehr Menschen interessierten sich für die „Bundestagswahl 2021″ (Platz 2).

Das vergangene Jahr scheint ein besonders sportliches gewesen zu sein: Gleich drei Trendbegriffe stammen aus diesem Bereich, nämlich „EM 2021″ auf Platz 1 sowie „Bundesliga“ auf Platz 4 und „Olympia 2021″ auf Platz 5.

Wenn es darum geht, physische Kontakte zu vermeiden, wird digitale Kommunikation umso wichtiger. Auf Platz 6 ist wohl auch deshalb „Whatsapp Störung“ zu finden – denn Messenger sind während der Pandemie noch wichtiger geworden.

Besonders interessierten sich die Menschen 2021 für zwei Wertpapiere: die „Biontech Aktie“ (Platz 7) und die „Gamestop Aktie“. Beide Aktien legten massiv an Wert zu. Während das beim Biotechnologie-Unternehmen Biontech an der Entwicklung des mRNA-Impfstoffes lag, profitierte die Gamestop-Aktie von einem Zusammenschluss vieler Kleinanleger, die Hedgefonds zum Fall bringen wollten.

Zwei Abschiede sind ebenfalls in den Top 10 zu finden. Nach 16 Jahren regiert Angela Merkel nicht mehr Deutschland. „Zapfenstreich Merkel“ (Platz 8) googelten viele Menschen hierzulande. Für dieses Event wünschte sich die Bundeskanzlerin unter anderem den Song „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen.

Wohl wegen ihres viel zu frühen und plötzlichen Todes ist der Name des Models „Kasia Lenhardt“ (Platz 10) auf der Google-Liste zu finden. Ihr Sterben löste eine Debatte über Cybermobbing und die Arbeitsweise von Boulevardmedien aus.

Google-Trends in Deutschland: Schlagzeilen

„Bundestagswahl 2021″ (Platz 1), „Corona“ (Platz 2) und „Zapfenstreich Merkel“ (Platz 3) waren auch schon in den allgemeinen Suchbegriffen populär vertreten. Dass „Israel“ auf dem fünften Platz des Rankings steht, ist wohl der Impfkampagne des Landes zu verdanken, die hierzulande oft als Vorbild genannt wurde.

„Afghanistan“ (Platz 4) taucht wahrscheinlich deshalb im Ranking auf, weil das Land mit dem Abzug der US-Truppen und der Machtübernahme durch die Taliban in den Schlagzeilen landete.

Ebenfalls interessierten sich die Menschen im vergangenen Jahr für „Hochwasser“ (Platz 6) und „Vulkanausbruch La Palma“ (Platz 10). Betrachtet man den diesjährigen Bericht des Weltklimarates (IPCC), ist davon auszugehen, dass extreme Naturkatastrophen sich häufen werden – es wäre also keine Überraschung, wenn dazu passende Suchbegriffe in den nächsten Jahren häufiger in den Google-Trends landen.

In der Kategorie Schlagzeilen sind auch Meldungen zu finden, an die man sich erst nach längerem Nachdenken erinnern würde: nämlich das Containerschiff, das tagelang den „Suezkanal“ (Platz 8) blockierte. Auch Chinas angeblicher Test einer Hyperschallrakete ist in den Suchtrends als „China rakete“ auf Platz 9 zu finden.

Google-Trends in Deutschland: Persönlichkeiten

Die Liste der im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr am häufigsten gegoogelten Persönlichkeiten ist sehr männlich geprägt. Als einzige Frau ist auf Platz 6 Annalena Baerbock zu finden, Kanzlerkandidatin der Grünen und kommende Außenministerin. Hier lesen Sie, womit die Persönlichkeiten in den Google-Trends in diesem Jahr aufgefallen sind:

Google-Trends in Deutschland: Todesfälle

Unter den 2021 verstorbenen Persönlichkeiten interessierten sich die Deutschen in diesem Jahr besonders für das Model Kasia Lenhardt, den Entertainer Willi Herren und Prinz Philip, den Ehemann der britischen Queen Elisabeth.

Kasia Lenhardt: Model (*1995) Willi Herren: Schauspieler und Entertainer (*1975) Prinz Philip: Duke of Edinburgh, Ehemann von Queen Elisabeth II. (*1921) Jan Hahn: Moderator und Schauspieler (*1973) Philipp Mickenbecker: Youtuber bei „The Real Life Guys“ (*1997) Horst Eckel: Fußballspieler im Weltmeister-Team von 1954 (*1932) Gabby Petito: Opfer eines Gewaltverbrechens (*1999) Gerd Müller: Fußballspieler (*1945) Barby Kelly: Musikerin, Teil der „Kelly Family“ (*1975) Emilio Ballack: Sohn von Michael Ballack (*2002)

Google-Trends in Deutschland: Serien

Welche Serie hat in Deutschland 2021 für den meisten Diskussionsstoff gesorgt? Klar, „Squid Game“. Was sonst noch auf den Fernsehern und Laptops der Deutschen lief: ein Überblick.

Squid Game: Hunderte Menschen mit hohen Schulden treten in Kinderspielen gegeneinander an. Wer verliert, verliert auch sein Leben. (Thriller) Bridgerton: Im viktorianischen Zeitalter sind die Töchter der Familie Bridgerton auf der Suche nach passenden Ehemännern – oder versuchen, auch als Frau unabhängig zu leben. (Romantik/Drama) Lupin: Meisterdieb Assane Diop will seinen Vater rächen, den er aufgrund falscher Beschuldigungen früh verloren hat. (Thriller) Ginny & Georgia: Mit ihren beiden Kindern zieht Georgia um. Es soll ein Neuanfang sein – allerdings mit einigen Strapazen und Geheimnissen. (Teen-Serie) Wer hat Sara ermordet?: 18 Jahre lang hat Alejandro „Alex“ Guzmán zu Unrecht für den Tod seiner Schwester Sara im Gefängnis gesessen. Wieder in Freiheit, versucht er den wahren Mörder zu finden. (Thriller)

Ebenfalls oft gegoogelt wurden die Serien „Outer Banks“ (Platz 6), „Sex Education“ (Platz 7), „Cobra Kai“ (Platz 8), „Shadow and Bone“ (Platz 9) sowie „Fate: The Winx Saga“ (Platz 10).

Google-Trends in Deutschland: Deutsche Politikerinnen und Politiker

Wenig überraschend landen die Kanzlerkandidaten der drei Parteien mit den anteilig meisten Anfragen ganz vorne: „Armin Laschet“ (Platz 1, CDU), „Olaf Scholz“ (Platz 2, SPD) und „Annalena Baerbock“ (Platz 3, Grüne). Ihnen folgt die scheidende Bundeskanzlerin „Angela Merkel“ (Platz 4, CDU).

Auf Platz 5 ist die ehemalige SPD-Vorsitzende „Andrea Nahles“ zu finden, ihr folgt auf Platz 6 die FDP-Politikerin „Nicole Bauer“. Letztere landet wohl deshalb in den Trends, weil „TV Total“-Moderator Sebastian Puffpaff sie in einem sexistischen Kontext zeigte.

Platz 7 belegt AfD-Politikerin „Alice Weidel“, danach folgt auf Platz 8 FDP-Chef „Christian Lindner“. Platz 9 belegt der bayerische Ministerpräsident „Markus Söder“ von der CSU, der immer wieder durch seine Corona-Politik auffiel. Auf Platz 10 der Google-Trends ist der Name der neuen Bundestagspräsidentin zu finden, „Bärbel Bas“ (SPD).