Bieter ersteigert Nintendo Playstation für 360.000 Dollar

Dallas. Der Prototyp der Playstation ist in den USA nach einem Bieterwettstreit für 360.000 Dollar (etwa 320.000 Euro) versteigert worden. Es handele sich um den einzig erhaltenen Prototyp der von Nintendo und Sony in den 1990er Jahren gemeinsam entwickelten Spielekonsole, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions am Freitag (Ortszeit) in Dallas mit. 57 verschiedene Bieter hätten bei der Auktion versucht, das Gerät zu ergattern. Der Endpreis sei die höchste Summe, die je bei einer Auktion für Spielekonsolen, Videospiele oder Zubehör bezahlt worden sei.

Playstation zufällig für 75 Euro erstanden

Die Konsole sei im Besitz des früheren Sony-Videospiele-Chefs Olaf Olaffson gewesen und dann per Zufall für lediglich 75 Dollar in die Hände eines Privatmanns gelangt, hieß es. Die anderen 199 Prototypen seien nach dem Ende der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sony Berichten zufolge zerstört worden. Die Playstation, die Sony 1994 dann alleine auf den Markt brachte, unterscheide sich allerdings deutlich vom nun versteigerten Prototyp.

Bei dem Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, handelt es sich laut “Forbes” um Greg McLemore, einen Immobilien-Unternehmer und Gründer der Webseiten Toys.com und Pets.com. “Ich möchte nicht, dass die Maschine irgendwo im Schrank vergraben wird”, sagte McLemore dem Magazin. Stattdessen wolle er ein dauerhaftes Museum errichten, um die seltene Konsole auszustellen.

RND/dpa