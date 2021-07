Wo gibt’s Staus, Toiletten, Restaurants? Autobahn-App des Bundes ab dem 20. Juli verfügbar

ARCHIV - 10.07.2020, Sachsen, Dresden: LKW und Autos stauen sich auf der Bundesautobahn A4 in Fahrtrichtung Görlitz. Corona hat im Reisesommer 2020 für freiere Fahrt auf den Straßen gesorgt. Der ADAC zählte an den 13 Sommerferien-Wochenenden insgesamt 58 400 Staus, wie er am Donnerstag in München mitteilte. Das sind 1700 weniger als an den zwölf Ferienwochenenden des Vorjahres. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d